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Индексная книга (каталог) CNews*
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Essilor Essilor Luxottica Эссилор ЕГРМ Essilor Group Russia Management Эссилор-Луйс-Оптика

Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2026 Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ 1
24.01.2024 Пожилого мужчину по ошибке отправили в тюрьму по наводке ИИ. Теперь он требует многомиллионной компенсации 1
27.09.2018 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в компании «Эссилор-Луйс-Оптика» 3
27.01.2017 VMware: цифровые рабочие пространства помогают быстрее использовать новые источники доходов 1
15.12.2005 Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Essilor и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Toshiba Corporation 2980 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Google LLC 12690 1
Deutsche Bahn AG 26 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 10 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 1
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 270 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 393 1
Microsoft Office 4170 1
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Apache OpenOffice 490 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
Trilon Technology - ShotSpotter 7 1
Чехонин Антон 68 1
Дорофеев Андрей 1 1
Калугин Андрей 8 1
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 1
Williams Michael - Уильямс Майкл 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Калифорния 4829 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
США - Техас 1048 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
США - Иллинойс 340 1
США - Массачусетс 517 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
США - Теннесси 125 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 228 1
Экономический эффект 1342 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
Афроамериканцы - African American - Afro-American 9 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Tom’s Hardware 600 1
Gartner - Гартнер 3658 1
British Library - Британская библиотека 30 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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