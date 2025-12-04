Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия ЦФО Московская область Егорьевск

Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск

СОБЫТИЯ


04.12.2025 В Подмосковье появилась первая полноформатная ИИ-больница 1
24.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет в сотне деревень и сел Подмосковья 1
16.05.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для подмосковных дачников 1
22.07.2024 «Билайн бизнес» помогает снижать количество лесных пожаров в Подмосковье 1
21.05.2024 «МегаФон»: юные подмосковные и зубцовские футболисты победили в финале турнира «Будущее зависит от тебя» в Сочи 1
31.01.2024 Аналитики узнали, какие московские локации больше всего привлекают воронежцев 1
25.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья 1
04.10.2022 «Мегафон» и Yota объединяют розничные сети 1
19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области 1
09.02.2022 В Подмосковье впервые в стране начали использовать систему «Витрина данных» 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
28.04.2020 Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
05.04.2018 «Билайн» удвоил скорость 4G в Подмосковье 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
22.10.2014 МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Алтайского края 1
01.04.2014 Фабрика «Егорьевск-обувь» сократила производственные затраты с помощью «1С-Раруса» 1
13.12.2013 «Союз ЛТЕ» сообщил о расчистке частот 2,5-2,7 ГГц в Коломне 1
18.11.2013 В Подмосковье осудили группировку скиммеров 1
28.09.2012 «МегаФон» интегрировал около 100 новых базовых станций в Москве и Подмосковье 1
06.08.2012 МТС ускорила 3G в Москве 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
16.04.2012 Московский «МегаФон» с начала апреля ввел в эксплуатацию более 120 базовых станций 1
07.07.2011 «Билайн» объявил итоги и перспективы развития проводного интернета и запустил новые тарифы в Московском регионе 1
13.11.2009 «МегаФон» модернизирует сеть GSM в Московском регионе 1
12.05.2009 Новые детальные спутниковые мозаики доступны на геосервисе kosmosnimki.ru 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
27.09.2007 «Астор» автоматизирует новые супермаркеты «Самохвал» 1
03.09.2007 МТС расширили зону покрытия сети в Алтайском крае 1
13.06.2007 Microsoft: суд пощадил студента-нарушителя авторских прав 1
23.05.2007 Новый супермаркет «Самохвал» заработал в системе «Астор» 1
14.09.2005 Подмосковье получило интернет-бронзу 1
14.09.2004 Российский офис Tchibo внедрил решения для защиты компьютерной сети 1
17.10.2003 Corbina обрушит рынок Подмосковья? 1
14.10.2003 ЭОС "электронизирует" документооборот Московской области 1
16.07.2003 "Вымпелком": в июне установлено 262 базовые станции 1
03.03.2003 "МегаФон" расширил зону покрытия в Москве и Подмосковье 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 7
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 4
8983 3
Ростелеком - Астор ВЦ 112 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 119 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
МегаФон - Мобиком 225 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 110 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 38 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
Cisco Systems 5222 1
Ростелеком 10306 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Восход ФГБУ НИИ 683 1
Softline - Софтлайн 3261 1
1С-Рарус 935 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 1
Microsoft Corporation 25236 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Самохвал - сеть супермаркетов 9 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
Егорьевск-обувь 3 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Мострансавто 67 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
Петровский парк 4 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 11 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 1
Ватутинки Пансионат 20 1
Котофей 4 1
Сочи Парк 13 1
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 6 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Открытие Арена - стадион 21 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 72 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
Администрация города Реутов 2 1
Парк Зарядье 42 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1090 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 322 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 804 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1251 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2082 2
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 94 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 46 2
NCR RealPOS 49 2
Ростелеком - Астор Торговая сеть 44 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 92 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
GeoEye IKONOS 110 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 34 1
Esri Shape file 5 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 63 1
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
Машин Дмитрий 21 2
Рубцов Сергей 33 1
Лядовой Сергей 7 1
Зейтениди Наталья 28 1
Овчинников Борис 129 1
Марков Константин 27 1
Каклюгина Ирина 18 1
Акулинин Игорь 20 1
Кутузов Алексей 1 1
Газин Юрий 1 1
Калинкин Максим 3 1
Югай Виктор 56 1
Прахов Михаил 37 1
Индеев Валерий 1 1
Агулов Евгений 1 1
Каприн Дмитрий 1 1
Новоселов Евгений 18 1
Малис Александр 158 1
Прохоров Алексей 6 1
Левин Дмитрий 46 1
Телюков Олег 9 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Козлов Михаил 175 1
Романов Константин 56 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 30
Россия - РФ - Российская федерация 156831 18
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 12
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 12
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 12
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 11
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 10
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 10
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 9
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 9
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 9
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 9
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 8
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 8
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 7
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 55 7
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 108 7
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 7
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 7
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 6
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 6
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 6
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 58 5
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 5
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 27 5
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 39 5
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 5
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 4
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 49 4
Россия - ЦФО - Московская область - Луховицкий городской округ - Луховицы 22 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 4
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 4
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 246 3
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 60 3
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 3
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 31 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Золотое кольцо России 56 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 1
Металлы - Платина - Platinum 480 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Коломенское ТВ 1 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Земля из космоса 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще