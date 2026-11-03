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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кутузов Алексей

СОБЫТИЯ


03.11.2026 «Увеон-облачные технологии» расширила функциональность платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI 1
01.04.2014 Фабрика «Егорьевск-обувь» сократила производственные затраты с помощью «1С-Раруса» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кутузов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 289 1
9785 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3262 1
1С-Рарус 990 1
Егорьевск-обувь 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Котофей 4 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13104 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2100 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 287 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2806 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3774 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1076 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1955 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6948 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5320 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 853 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3334 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 377 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 514 1
Linux OS 11744 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1742 1
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 44 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1362 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6660 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1960 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1542 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 769 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2480 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4071 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3117 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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