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«БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области

«БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области. Благодаря этому проекту жители области смогут видеть заявления, с которыми ранее обращались в МФЦ, через личный кабинет портала госуслуг. Заявителям также не придется лишний раз приходить в МФЦ, чтобы предоставить оригиналы документов – все необходимые данные будут оцифровываться и верифицироваться при их первичном предоставлении в МФЦ.

Проект по созданию «Витрины данных» инициирован Минцифры России и реализован совместно с «БФТ-холдингом». Целью проекта стала унификация процессов приема и обработки заявок через МФЦ и портал госуслуг. Благодаря новой технологии витрин данных МФЦ получили возможность оцифровывать и заверять документы заявителей, а граждане – пользоваться своими документами в электронном виде.

С помощью «Витрины данных» в МФЦ Московской области будут реализованы на практике положения постановления №1818 от 25 октября 2021 г. В частности, появится возможность оформления электронных дубликатов документов, заверенных электронной подписью сотрудника МФЦ для последующего размещения в личном кабинете на портале госуслуг.

«Данный проект стал серьезным рывком в решении важной стратегической задачи – перевода в онлайн-режим процесса предоставления государственных и муниципальных услуг. Ранее гражданину, подавшему заявление через портал госуслуг, при оказании некоторых услуг приходилось дополнительно посещать МФЦ для предоставления оригиналов документов. Благодаря технологиям витрин данных, реализованным в проекте, эта задача будет решена», – сказала Наталья Зейтениди, первый заместитель генерального директора «БФТ-холдинга. – Заявителю достаточно будет единожды предоставить оригинал документа в МФЦ, где сотрудники его оцифруют и заверят усиленной квалифицированной электронной подписью. Полученный электронный дубликат пользователи смогут прикладывать ко всем последующим заявлениям. Единственное ограничение – срок действия оригинального документа. Таким образом, для граждан не будет разницы, каким образом было подано заявление – через МФЦ или портал госуслуг».

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Согласно постановлению Правительства от 25 октября 2021 г. №1818 «Об отдельных вопросах, связанных с электронными дубликатами документов и информации, заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» в список документов, по которым будут создаваться электронные дубликаты, войдут свидетельства ЗАГС, военный билет, документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, различные медицинские справки, документы об образовании и квалификации и другие важные документы.

На данный момент «Витрина данных» доступна для 10 отделений МФЦ Московской области в городских округах: Бронницы, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Пушкинский (Ивантеевка), Фрязино, Шатура, Шаховская и Щёлково. В рамках внедрения «БФТ-холдингом» также настроена пилотная услуга – «Регистрация гражданина по месту пребывания в жилом помещении». Спектр услуг будет расширен, и в ближайшее время жители Московской области смогут активно пользоваться новыми возможностями для получения ряда государственных и муниципальных услуг.

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