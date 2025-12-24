Разделы

Россия ЦФО Московская область Шатура

Россия - ЦФО - Московская область - Шатура

СОБЫТИЯ


24.12.2025 В «Яндекс Go» можно купить билет на электричку 1
25.11.2025 Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс 3
21.11.2025 Более 1,6 млн скан-образов метрических и актовых книг Московской области доступно онлайн 1
29.04.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки» 1
08.08.2024 Жители подмосковных деревень могут проголосовать за доступный интернет 1
11.04.2024 В Подмосковье обновили услугу по оформлению разрешений на охоту 1
29.03.2024 Жителей Подмосковья и ТиНАО подключили к гигабитным интернет-скоростям 1
31.01.2024 Аналитики узнали, какие московские локации больше всего привлекают воронежцев 1
25.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
06.06.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием 1
19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области 1
09.02.2022 В Подмосковье впервые в стране начали использовать систему «Витрина данных» 1
20.07.2021 В России появилось приложение для продаж в рассрочку 1
20.05.2021 Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
22.12.2015 «Яндекс» обновил и дополнил панорамы Москвы и Московской области 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
06.08.2012 МТС ускорила 3G в Москве 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
12.01.2012 Банк «Возрождение» освоил электронные торги 1
09.12.2011 На «1С-Битрикс: Управление сайтом» разработан онлайн-магазин мебельной компании «Шатура» 2
03.07.2008 «Техносила» открыла 6 франчайзинговых магазинов в июне 1
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
11.01.2006 "Билайн" получил "тройку" за связь 1
12.08.2003 За июль "ВымпелКом" ввел в эксплуатацию 56 новых базовых станций в Москве и области 1
16.07.2003 "Вымпелком": в июне установлено 262 базовые станции 1
23.04.2003 Милиционеры-“оборотни” продали контрабандной оргтехники на $1 млрд. 2
18.07.2001 Расширена зона обслуживания сети "Би Лайн GSM" в Москве и области 1
20.04.2001 Улучшено покрытие сети "Би Лайн GSM" в Московской области 1
04.01.2001 Расширена зона обслуживания сети "Би Лайн GSM" на Рязань, Калугу и в Московской области 1
27.11.2000 АО "Вымпелком" ввело в действие новые базовые станции "Би Лайн GSM" в Москве и Подмосковье 1

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 7
МегаФон 9949 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 3
Всегда.Да 5 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 25 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Xiaomi 1983 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
АйТи 1440 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
9031 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 370 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 1
Yandex - Яндекс 8496 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1383 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 2
Автоцентр Кунцево - Кунцево ТЦ 1 1
General Atomics 28 1
РН-Энерго 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 540 1
Совкомбанк ПАО 287 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
Снежная Королева - СК Трейд 58 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Кредит Европа банк 66 1
Мострансавто 67 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 171 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 1
Энергия - санаторий 1 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 321 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 489 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 73 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 240 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2085 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 5
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9374 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17136 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4060 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8949 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 323 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1096 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3302 1
Онлайн-запись 49 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 608 2
Xiaomi Mi Store 41 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 1
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 1
Apple iPhone 6 4862 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Куртяник Надежда 378 3
Прахов Михаил 37 2
Гончарова Людмила 3 1
Дронов Анатолий 1 1
Стебайко Александр 1 1
Гарифуллин Олег 11 1
Варварин Роман 3 1
Каклюгина Ирина 18 1
Зейтениди Наталья 28 1
Дмитриев Алексей 64 1
Марков Константин 27 1
Остроухова Юлия 30 1
Тимошин Андрей 12 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 22
Россия - РФ - Российская федерация 157362 13
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 11
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 11
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 220 9
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 9
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 9
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 41 8
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 134 7
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 7
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 7
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 6
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 6
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 59 6
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 40 5
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 5
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 5
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 4
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 4
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 4
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 4
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 3
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 22 3
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 27 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 435 3
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 55 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 3
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 17 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 922 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 2
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 65 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 2
Золотое кольцо России 56 2
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
Число Маха - скорость 58 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1815 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Здравоохранение - Лучевая болезнь - Radiation sickness 4 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 639 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 1
Время новостей 31 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
