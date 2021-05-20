Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку

«Всегда.да» запустила лимит на покупку в рассрочку – это сумма, которую можно потратить на любые товары и услуги в магазинах-партнерах «Всегда.да». Лимит можно узнать в официальном приложении компании, загрузив фото паспорта и селфи, а также указав информацию о работе и доходе.

Обычно покупатель сначала выбирает товар, а затем оформляет рассрочку. Новый сервис работает по-другому – теперь можно узнать доступную сумму для оплаты в рассрочку и потратить ее на покупку любых товаров и услуг в одном из магазинов-партнеров «Всегда.да». Сейчас это почти 2,3 тыс. офлайн-точек продаж, среди которых rbt.ru, «Шатура», «Снежная королева», официальные магазины Xiaomi (Mi Store) и другие. В ближайшее время с помощью лимита можно будет купить товар в рассрочку во всех 77 тыс. магазинах-партнерах «Всегда.да»: онлайн или офлайн. Также появятся специальные предложения – акции и скидки.

Приложение и сервис бесплатны – узнать свой лимит может любой пользователь. Достаточно загрузить два фото – паспорта и селфи, и указать информацию о работе и доходе. После этого отобразится сумма лимита, которая рассчитывается индивидуально. Весь процесс занимает около трех минут, общаться с банками не нужно. Внутри приложения есть «Яндекс.карты» с отмеченными магазинами – можно выбрать самый удобный по расположению и сразу же отправиться за покупками.

В магазине покупатель выбирает товары на сумму лимита, а затем обращается к продавцу или кредитному специалисту для активации рассрочки. Клиент выбирает банк («Всегда.да» сотрудничает с восемью банками и тремя МФО), срок рассрочки и дополнительные услуги, по которым отображается подробный перечень и стоимость. Если дополнительные услуги не нужны, то покупатель может легко отказаться.

«Чем удобен лимит? Представьте, что перед вами два холодильника – за 20 и 50 тыс. руб. В момент выбора товара вы точно не знаете, какую сумму одобрит банк. С лимитом по-другому – за покупкой отправляетесь с заранее известной суммой. Например, получив в приложении одобрение на 80 тыс. руб., вы знаете, что холодильник за 50 точно «впишется» в ваш бюджет. А на оставшуюся сумму можно что-то добавить в корзину – например, бытовую электронику для кухни. Это удобно не только при покупке техники, но и одежды, мебели, товаров для ремонта или подарков. Мы помогаем клиенту приходить в магазин с уверенностью, что он может купить то, что выбрал заранее», – сказал Роман Варварин, директор по развитию бизнеса «Всегда.да».

Таким образом, покупка в рассрочку по лимиту делается всего в три шага – узнать доступную сумму, получить товар в магазине и вносить платежи в течение выбранного периода. Скоро к сервису подключатся и интернет-магазины.

В приложении можно не только узнать лимит, но и погашать рассрочки и кредиты любых банков. Это удобно тем, у кого несколько задолженностей – например, ипотека и кредиты на мебель в новую квартиру. Их можно «собрать» в одном приложении, получать напоминания о датах платежей и оплачивать в один клик, привязав карту.

«Оплата сразу нескольких кредитов или рассрочек в разных приложениях не всегда удобна. Если их больше двух, то это может превратиться в настоящую проблему – по каждому свой срок, сумма и банк, в который нужно отправить деньги. В такой ситуации можно забыть внести платеж вовремя, банк начислит проценты, и кредитная история ухудшится», – сказал Роман Варварин.

Через приложение также можно оформить кредит наличными, сравнив предложения нескольких МФО и банков. Среди них Райффайзенбанк, «Тинькофф», Локо-банк, банк «Хоум кредит», «Мигкредит», Kviku и другие. Для этого требуется заполнить анкету и одним кликом отправить ее на рассмотрение сразу всем банкам. В течение нескольких минут в приложении отобразятся решения, можно сравнить и выбрать наиболее подходящие условия.

Часть банков переводит средства на карту моментально, в других случаях необходимо подтвердить оформление кредита с сотрудником финансовой организации.

«Мы активно развиваем приложение и будем добавлять в него много полезных сервисов. В первую очередь они будут направлены на удобную и быструю покупку товара в рассрочку, но это не все. В приложении можно будет удобно решить любой «денежный» вопрос – от оплаты ЖКХ до налогового вычета», – сказал Роман Варварин.