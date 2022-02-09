В Подмосковье впервые в стране начали использовать систему «Витрина данных»

«Жители Подмосковья теперь могут получать документы, за которыми обращаются в МФЦ, в личном кабинете на Госуслугах. Это стало возможным благодаря новой системе “Витрина данных”», – сказала заместитель Председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По словам зампреда, на сегодняшний день «Витрина данных» используется для получения не всех услуг, но уже в ближайшее время спектр услуг расширится. Об этом CNews сообщили представители Мингосуправления Московской области.

«Скоро у жителей Подмосковья появится возможность обращаться в МФЦ для создания электронных дубликатов бумажных документов. При дальнейших обращениях для получения государственных услуг предоставлять оригиналы документов не потребуется, будет достаточно электронных дубликатов», – отметила Ирина Каклюгина.

Добавим, что пилотный проект Минцифры и НИИ «Восход» пока доступен в 10 МФЦ в городских округах: Бронницы, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Пушкинский (Ивантеевка), Фрязино, Шатура, Шаховская и Щёлково. В регионе проект курирует министерство госуправления, ИТ и связи.

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Программное обеспечение «Витрина данных» – новый продукт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Администрирует процессы внедрения «Витрины данных» и участвует в развитии продукта подведомственный Минцифры НИИ «Восход».

«Витрина данных» входит в Национальную систему управления данными (НСУД) и служит одним из ключевых элементов системы межведомственного электронного взаимодействия нового поколения «СМЭВ 4».