Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг

«Теперь жители Московской области могут записать своего домашнего питомца в любую из 24 государственных ветеринарных клиник региона. Онлайн-запись открыта на портале госуслуг Подмосковья», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис самозаписи к ветеринару появился на региональном портале в августе 2022 г. В пилотном проекте участвовали клиники в г. Мытищи, г. Пушкино, г. Талдом. В сентябре 2022 г. к сервису подключились остальные государственные ветеринарные клиники.

Чтобы записать домашнего любимца, необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и перейти на страницу сервиса. Далее следует выбрать ветеринарную клинику, специалиста, подходящую дату и время приема.

Запись открывается за месяц. После успешной записи на экране появится талон с адресом клиники, датой и временем приема.

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Адреса государственных ветеринарных клиник, в которые можно записаться на прием онлайн

г. Бронницы, ул. Новая, д. 14; г. Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 18; г. Дмитров, ул. Комсомольская, д. 5; г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 8; г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 15; г. Звенигород, Проектируемый проезд, д. 10, к. 9; г. Клин, ул. Дурыманова, д. 20; г. Королев, ул. А.И. Нестеренко, д. 17; г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 46; г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 43А, стр. 1; г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.Н., д. 170; г. Ногинск, ул. Никонорова, д. 17; г. Одинцово, ул. Коммунистическая, д. 5; Одинцовский г.о., д. Малые Вязёмы, ул. Северная, д. 1, к. 1; г. Пушкино, Ярославское ш., д.182; г. Раменское, ул. Серова, д. 21; г. Реутов, ул. Октября, д. 36; г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 255Б; г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 45; г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 73; г. Талдом, ул. Советская, д. 12; г. Химки, Нагорное ш., д. 9; г. Шатура, ул. 1 Мая, д. 13; г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 9, к.1.