Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Московская область Воскресенск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкевич Андрей 41 3
|Ревков Андрей 11 2
|Югай Виктор 60 2
|Горбачев Олег 17 2
|Лядовой Сергей 7 2
|Чернышов Михаил 45 1
|Теверовский Александр 12 1
|Любимов Александр 14 1
|Коняев Андрей 16 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Смоленцев Александр 9 1
|Сметанкин Игорь 8 1
|Кирсанов Дмитрий 3 1
|Гончарова Людмила 3 1
|Белов Михаил 6 1
|Калинкин Максим 3 1
|Кирилина Елена 1 1
|Токмаков Денис 2 1
|Рудакова Эльвира 7 1
|Старков Владимир 14 1
|Приходченко Роман 2 1
|Судоплатов Алексей 1 1
|Окин Антон 7 1
|Солопов Александр 1 1
|Иванков Вадим 1 1
|Скворцов Кирилл 10 1
|Трошин Денис 1 1
|Бородин Владислав 18 1
|Суханос Олеся 7 1
|Агулов Евгений 1 1
|Ткачев Алексей 2 1
|Барулин Максим 1 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Жаров Александр 179 1
|Малис Александр 158 1
|Егоров Владимир 87 1
|Скатин Алексей 33 1
|Бояркин Дмитрий 3 1
|Дмитриев Алексей 65 1
|Медведев Владислав 59 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1160 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.