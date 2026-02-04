Разделы

Россия ЦФО Московская область Воскресенск

Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск

04.02.2026 Количество теплоэнергетических предприятий в Подмосковье, подключенных к умным датчикам МТС, выросло в 2025 году почти на четверть 1
15.08.2025 МТС разогнала мобильный интернет в 7 населенных пунктах Нижегородской области 1
24.04.2025 В селах восьми районов Саратовской области увеличили скорость мобильного интернета 1
11.04.2025 «МегаФон»: московская молодежь пристрастилась к огородам 1
28.03.2025 «МегаФон» разогнал интернет на юге Подмосковья 1
27.02.2025 МТС разогнала интернет на новом участке автотрассы М-5 «Урал» в обход Ульянино и Непецино 1
04.09.2024 «Корус Консалтинг» внедрил «1С:WMS» на самом высоконагруженном складе агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Подмосковье 1
02.08.2024 «МегаФон» подключил к LTE 116 населенных пунктов Саратовской области 1
22.07.2024 «Билайн бизнес» помогает снижать количество лесных пожаров в Подмосковье 1
29.05.2024 К Mango Office присоединились 9 новых городов 1
28.05.2024 «МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце 1
19.04.2024 В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер 1
18.03.2024 Российские заводы ТВ массово бегут из Калининграда из-за санкций и проблем с морскими перевозками 1
11.03.2024 Выставлен на продажу завод-банкрот, производящий электроприборы для авиации и космоса 1
29.05.2023 МТС усилила 4G в Лысых Горах 1
27.04.2023 МТС прокачала сеть в популярных загородных локациях Саратовской области 1
30.01.2023 «Мегафон» модернизировал сеть в 26 городах Подмосковья 1
18.01.2022 Fix Price будет оснащать кассами самообслуживания все новые магазины в России 1
27.10.2021 В России запретили сайты о топорах 2
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
18.12.2019 Передатчики «Автоматики» обеспечили эфир двух FM-радиостанций Подмосковья 1
25.01.2018 Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba 1
29.08.2016 «Волма» перешла на Docsvision версии 5.4 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 1
21.08.2015 Новые салоны МТС появились в десяти населенных пунктах Нижегородской области 1
03.06.2015 Navicon внедрила систему управления складом на обойной фабрике «Эрисманн» 1
23.10.2014 МТС улучшила качество связи в 50 населенных пунктах Нижегородской области 1
03.10.2013 Около 70% интернет-пользователей использует публичный Wi-Fi 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
23.03.2012 «МегаФон» с начала марта запустил более 120 базовых станций в Москве и области 1
12.01.2012 Банк «Возрождение» освоил электронные торги 1
06.10.2011 МТС инвестирует более 2 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Нижегородской области 1
05.09.2011 МТС в два раза увеличила покрытие сети 3G в Нижегородской области 1
07.07.2011 «Билайн» объявил итоги и перспективы развития проводного интернета и запустил новые тарифы в Московском регионе 1
22.06.2011 МТС на 60% увеличила покрытие сети 3G в Нижегородской области 1
06.04.2011 «Билайн» в первом квартале 2011 г. увеличил емкость сети GSM в 67 районах Москвы и Московской области 1
09.09.2010 В системе биопаспортов новый сбой. Восстановление ведется уже более суток 1
19.11.2009 «Лафарж Цемент» управляет транспортом с помощью ГЛОНАСС/GPS-решения «М2М телематики» 1
13.11.2009 «МегаФон» модернизирует сеть GSM в Московском регионе 1

Публикаций - 56, упоминаний - 57

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10063 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14534 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 6
Microsoft Corporation 25321 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 5
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 2
Samsung Electronics 10690 2
Yandex - Яндекс 8565 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 2
HP Inc. 5768 2
9098 2
Acer Group - Acer Inc 2671 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 2
Рексофт - Reksoft 437 2
МегаФон Центральный филиал 91 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 62 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Soft Master 20 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Rolsen Electronics 79 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 110 1
MiTAC - Mio Technology 86 1
Телебалт 21 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
НИИ-Тантал 14 1
Ultra Connect - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 16 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
Electrolux AB - Zanussi 60 1
STI Group - СТИ Групп 12 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 5
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 3
Erismann&Cie - Эрисманн 4 3
Белый Ветер 362 2
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 2
Caterpillar - 90 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 75 1
Groupe SEB - Tefal 100 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Николаевцемент 2 1
Тенгизшевройл - Tengizchevroil 3 1
Казцинк 6 1
Савиком ТД 1 1
Таганский пассаж ТЦ 1 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 12 1
Волма 7 1
Почта России ПАО 2263 1
Hyundai Motor Company 421 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 281 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 98 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 44 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13004 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Музеон - парк искусств 19 1
Районные суды РФ 194 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 243 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9436 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6716 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1302 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6201 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 508 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 2
Виниловые проигрыватели - Грампластинка - граммофнная пластинка - аналоговый носитель звуковой информации - тонарм - звукосниматель электрофона 62 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18625 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 2
Microsoft Dynamics 1185 4
МТС 3G-сеть 121 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 2
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 31 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
SAP Ariba Sourcing 5 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 88 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 276 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 21 1
МегаФон Экология 9 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 34 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 16 1
Google YouTube - Видеохостинг 2910 1
Microsoft Office 3985 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 246 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1184 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1235 1
1С:ERP Управление предприятием 733 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP Ariba 301 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Башкевич Андрей 41 3
Ревков Андрей 11 2
Югай Виктор 60 2
Горбачев Олег 17 2
Лядовой Сергей 7 2
Чернышов Михаил 45 1
Теверовский Александр 12 1
Любимов Александр 14 1
Коняев Андрей 16 1
Энгельс Фридрих 8 1
Смоленцев Александр 9 1
Сметанкин Игорь 8 1
Кирсанов Дмитрий 3 1
Гончарова Людмила 3 1
Белов Михаил 6 1
Калинкин Максим 3 1
Кирилина Елена 1 1
Токмаков Денис 2 1
Рудакова Эльвира 7 1
Старков Владимир 14 1
Приходченко Роман 2 1
Судоплатов Алексей 1 1
Окин Антон 7 1
Солопов Александр 1 1
Иванков Вадим 1 1
Скворцов Кирилл 10 1
Трошин Денис 1 1
Бородин Владислав 18 1
Суханос Олеся 7 1
Агулов Евгений 1 1
Ткачев Алексей 2 1
Барулин Максим 1 1
Кабанов Владимир 178 1
Жаров Александр 179 1
Малис Александр 158 1
Егоров Владимир 87 1
Скатин Алексей 33 1
Бояркин Дмитрий 3 1
Дмитриев Алексей 65 1
Медведев Владислав 59 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 27
Россия - РФ - Российская федерация 158135 24
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 135 12
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 11
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 113 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 10
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 9
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 83 9
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 8
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 208 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 7
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 7
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 42 7
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 143 7
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 6
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 6
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2140 6
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 5
Россия - ЦФО - Московская область - Луховицкий городской округ - Луховицы 22 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 894 5
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 5
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 105 5
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 5
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 90 4
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Лысогорский район - Лысые Горы 11 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1306 4
Беларусь - Белоруссия 6073 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 913 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 3
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 91 3
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 3
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 27 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Воротынск 8 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 11 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 4
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 32 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Миграция населения - Миграционные службы 442 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Автомагистраль М-1 Беларусь - Москва-Минск - Минское шоссе 31 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 230 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 763 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1160 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
SAP Value Award 6 1
