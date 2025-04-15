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Старков Владимир
Старков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 132 1
|Башкевич Андрей 36 3
|Корниенко Станислав 4 1
|Ашхотов Ислам 3 1
|Шу Заурбек 5 1
|Сытник Андрей 23 1
|Ковалев Иван 5 1
|Рустамов Рустам 425 1
|Рего Александр 1 1
|Деркач Виталий 1 1
|Кондратьев Сергей 21 1
|СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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