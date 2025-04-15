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Старков Владимир



15.04.2025 Более 1000 сельчан Саратовской области получили связь в рамках федеральной программы 1
02.08.2024 «МегаФон» подключил к LTE 116 населенных пунктов Саратовской области 1
17.05.2024 Саратовская область перешла на облачные решения beeline cloud 1
15.04.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» улучшит работу транспортного комплекса Саратовской области 1
20.12.2023 Правительство Саратовской области и «Группа Астра» усилят работу по обеспечению цифрового суверенитета региона 1
18.12.2023 МТС запустила сеть 4G в 70 селах Саратовской области 1
31.05.2023 Пять регионов России и «Ред софт» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ 1
25.05.2023 На Хвалынском курорте ускорили мобильный интернет 1
11.04.2023 Власти придумали, как заставить «Билайн», МТС и «Мегафон» провести связь в деревни 1
07.04.2023 «Мегафон» помог оцифровать процессы в Гостехнадзоре Саратовской области 1
01.12.2009 iTrack исправил рейтинг CMS 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Старков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9141 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 2
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
NetCAT - НетКэт 39 1
Ростелеком 9854 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 1
Telegram Group 2128 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1494 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 271 1
Ред Софт - Red Soft 764 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
Трайтек - Trytek 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
ГЛОНАСС АО 202 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 682 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 1
ГосИнформСистемы 132 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1076 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1497 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3582 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2949 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 770 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4711 1
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Linux OS 10146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 284 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 162 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 1
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ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 124 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
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Башкевич Андрей 36 3
Корниенко Станислав 4 1
Ашхотов Ислам 3 1
Шу Заурбек 5 1
Сытник Андрей 23 1
Ковалев Иван 5 1
Рустамов Рустам 425 1
Рего Александр 1 1
Деркач Виталий 1 1
Кондратьев Сергей 21 1
Россия - ПФО - Саратовская область 748 9
Россия - РФ - Российская федерация 147350 6
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Россия - ЦФО - Липецкая область 557 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2971 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2991 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 873 1
Россия - УФО - Курганская область 523 1
Россия - ЦФО - Костромская область 410 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 333 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1558 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 676 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 403 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Армения - Республика 2309 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Ртищевский район - Ртищево 15 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Базарно-Карабулакский район 4 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1761 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1310 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
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СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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