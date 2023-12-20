Правительство Саратовской области и «Группа Астра» усилят работу по обеспечению цифрового суверенитета региона

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области и «Группа Астра» подписали соглашение о сотрудничестве в области импортозамещения ИТ-решений. Технологический суверенитет региона можно обеспечить, ускорив переход местных организаций различных сфер экономики на экосистему отечественных продуктов, а также уделяя большое внимание подготовке профессиональных кадров, умеющих с этими решениями работать. Об этом CNews сообщили представители компании «Группа Астра».

Подписание соглашения состоялось в Москве в рамках презентации инвестиционного потенциала Саратовской области на площадке «Точка кипения» на Новом Арбате.

Партнеры планируют совместно организовывать и проводить мероприятия, направленные на достижение необходимых показателей национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в части внедрения отечественного ПО. Они проведут оценку уровня применения российских программных решений в отдельных отраслях Саратовской области и сформируют предложения по замене иностранных продуктов. На российский стек планируют перевести органы государственной власти и местного самоуправления. Эксперты разработчика также будут принимать участие в публичных мероприятиях, посвященных импортозамещению на территории региона, рассказывая про опыт проектирования и миграции обновленных инфраструктур, возможности технологической поддержки вендора, услуги по аудиту, консалтингу, развитию образовательных проектов.

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. в рамках различных дисциплин отечественным решениям из экосистемы «Группы Астра» уже обучено более 600 студентов. Один студент является стипендиатом программы «Астра-стипендия». В Саратове с 2020 г. работает авторизованный учебный центр разработчика — АНО «Учебный центр «Трайтек». Здесь курсы по OC Astra Linux прошли более 190 слушателей. Развитие направления образования партнеры планируют продолжать и сделать более активным. Это поможет подготовить достаточно кадров для работы с отечественным ПО в регионе.

«Переход на отечественное программное обеспечение — это одна из задач, поставленных Президентом России в рамках достижения национальной цели «Цифровая трансформация». Сегодня действует запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, в рамках осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Заключение соглашения будет способствовать переходу исполнительных органов области на российские программные продукты, а также построению региональной экосистемы импортозамещения в области ИТ. Сотрудничество позволит нам обмениваться ресурсами и знаниями и создавать благоприятные условия для развития ИТ-индустрии», — сказал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.

«Мы подписали соглашение с Саратовской областью и будем помогать региону в реализации целей по достижению технологического суверенитета. Мы продолжим усиливать позиции «Группы Астра» в ПФО и обеспечивать переход на безопасные отечественные ИТ-решения организаций здравоохранения, образования, сельского хозяйства, органов власти и бизнеса. Для решения вопроса нехватки кадров будем наращивать сотрудничество с образовательными учреждениями и привлекать их к участию в наших проектах «Астра-школа», «Астра-колледж», «Астра-вуз», которые позволяют заниматься подготовкой необходимых в сфере ИТ специалистов», — сказал директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов.

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Саратовская область – это современный, динамично развивающийся регион, обладающий целым набором важных конкурентных преимуществ. Одновременное сочетание выгодного территориального расположения, уникальных климатических условий, обилия природных ресурсов создает условия для формирования мощного промышленного и сельскохозяйственного потенциала, благоприятного ведения бизнеса, производства товаров и услуг.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.