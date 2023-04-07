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«Мегафон» помог оцифровать процессы в Гостехнадзоре Саратовской области

«Мегафон» создал решение под ключ для внедрения информационной системы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзора), которое позволило перевести в новый формат обслуживание и взаимодействие с желающими зарегистрировать самоходные машины, получить соответствующее удостоверение или провести ТО.

Проект по размещению программных средств в облаке реализован по инициативе Министерства цифрового развития и связи Саратовской области. С помощью передовых технологий ведомство формирует единый подход к достижению целей цифровой трансформации региональных органов власти.

«Современные информационные системы делают работу государственных организаций эффективнее, гарантируя высокий уровень качества предоставляемых услуг. Вместе с тем переход на новое ПО требует определенных аппаратных ресурсов, которые не доступны большинству исполнительных органов области. Облачная модель масштабируется без закупки дополнительного оборудования и сокращает время на внедрение инновационных решений. Специалисты «Мегафона» предоставили виртуальные вычислительные мощности и хранилища данных для автоматизации работы инспекторов в сжатые сроки с квалифицированной технической поддержкой на всех этапах», — сказал министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

«Мегафон облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152, то есть персональные данные находятся под надежной защитой, а также ФЗ-187 и ГОСТ 57580. Из чего следует, что виртуальное пространство безопасно и подходит для размещения систем, в том числе попадающих под категории критической информационной инфраструктуры.

«Спрос на предоставление облачного сервиса активно растет — в марте количество пользователей таких услуг в регионе увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Это связано со сложностью приобретения физических серверов и расходами на обслуживание. Кроме того, виртуальную инфраструктуру «Мегафона» выбирают из-за высокой производительности, надежности и простоты использования. К примеру, если компании потребуется больше вычислительных мощностей, их легко докупить в пару кликов», — сказал директор «Мегафона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

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