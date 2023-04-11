Власти придумали, как заставить «Билайн», МТС и «Мегафон» провести связь в деревни

«Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 согласились устанавливать базовые станции в малых населенных пунктах. Взамен власти предоставят им экономические преференции, в частности скидку на оплату радиочастот. Правда, у местных властей есть разногласия с операторами относительно того, какие населенные пункты надо покрывать.

Связь для малых населенных пунктов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопрос об установке базовых станций сотовой связи в малых населенных пунктах — с числом жителем до 1 тыс. человек. Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

Предполагается сформировать перечень регионов и населенных пунктов, который станет приложением к решению ГРКЧ от 13 декабря №22-65-09. На сайте Минцифры опубликован протокол заседания комиссии от данного числа, однако такого пункта в нем нет.

Из материалов к предстоящему заседанию ГКРЧ можно сделать вывод, что сотовым операторам намерены предложить устанавливать базовые станции в малых населенных пунктах с прицелом на поселения с числом жителей от 500 до 1 тыс человек. Взамен операторы получат «экономические преференции».

Что получат операторы

Какие именно преференции будут предоставлены сотовым операторам, не уточняется. Источник CNews в одном из сотовых операторов говорит, что они получат скидки по оплате радиочастот. Другой источник CNews, работающий на телекоммуникационном рынке, говорит, что сотовые операторы были против такой идеи, но ее активно продвигают региональные власти.

Собеседник издания также сомневается в наличии у ГКРЧ компетенций по изменению размера платы за радиочастоты. Максимум, что может сделать комиссия, по его мнению, это избавить сотовых операторов от необходимости оплачивать проведение экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС) для новых радиоэлектронных средств (РЭС).

Всего предполагается провести установку базовых станций в поселениях 54 регионов.





Перечень регионов, в которых операторы установят базовые станции в малых населенных пунктах

№ п/п Субъект РФ Оператор связи 1 Алтайский край ПАО «ВымпелКом» ПАО «МегаФон» ООО «Т2 Мобайл» ПАО «МТС» 2 Амурская область ПАО «МТС» 3 Архангельская область ПАО «МегаФон» ООО «Т2 Мобайл» 4 Астраханская область ПАО «МегаФон» ПАО «МТС» 5 Белгородская область ПАО «ВымпелКом»

В зависимости от региона, установкой базовых станций будут заниматься один или несколько сотовых операторов «большой четверки»: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому»). В регионах Урала установкой базовых станций также займется оператор «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив»).

Программа устранения цифрового неравенства

В 2013 г. в России началось программа устранения цифрового неравенства (УНЦ), оператором который был назначен «Ростелеком». Программа предполагает проведение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) со скоростью не менее 10 Мбит/с во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек и установку на их территории хот-спотов Wi-Fi.

В 2021 г. была запущена программа УНЦ-2, в соответствие с которой вышеприведенный перечень населенных пунктов расширяется за счет поселений с числом жителей от 100 до 250 человек. Кроме того, в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек должны быть установлены базовые станции сотовой связи.

Обязательства сотовых операторов

В 2012 г., когда МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» получили лицензии на сотовую связью четвертого поколения (4G) стандарта LTE, в условия получения был вписан пункт о необходимости покрыть сетями все населенные пункты с числом жителей от 50 тыс к 2019 г. В 2021 г., при продлении лицензий, ГКРЧ обязало операторов к сентябрю 2022 г. покрыть 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% протяженности автомобильных трасс федерального значения.

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К сентябрю 2022 г. должны были быть покрыты все населенные пункты указанной территории, а к сентябрю 2031 г. — 99,9% протяженности федеральных трасс. В диапазоне 694-790 МГц (базовый диапазон для LTE — 2,5-2,7 ГГц) также к 2028 г. должны быть покрыты 99% населенных пунктов с числом жителей от 500 до 99 человек, а к 2030 г. — не менее 99% протяженности автодорог общего пользования регионального значения. Правда, весной 2022 г. ГКРЧ ввела мораторий на выполнение требований по покрытию.

Разногласия сотовых операторов и региональных властей

Из материалов к нынешнему заседанию ГКРЧ также следует, что в ряде случаев региональные власти не согласовали сотовым операторам предложенные ими планы по установке базовых станций в малых населенных пунктах. Так, предложения «Вымпелкома» не были согласованы властями Рязанской, Костромской и Саратовской областей, а также Краснодарского края.

В частности министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков отверг планы «Вымпелкома», так как в предложенных им населенных пунктах у «Мегафона» уже есть базовые станции стандарта LTE. В департаменте цифрового развития Костромской области отметили, что предложенные «Вымпелкомом» населенные пункты региона уже покрыты сотовыми сетями, в том числе сетью самого «Вымпелкома». Кроме того, в этих населенных пунктах, по мнению властей региона, не удастся выполнить требования Рсокомнадзора по измерению уровня сигнала голосовой сотовой связи и передачи данных.

Власти Рязанской области и Краснодарского края полагают, что предложенные «Вымпелкомом» населенные пункты не отвечают критериям Минцифры, в соответствии с которыми сотовые операторы смогут получать скидку по оплате радиочастот. Начальник Управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко согласовал предложения «Вымпелкома» и «Мегафона», хотя и отметил, что в рассматриваемых населенных пунктов уже присутствуют другие сотовые операторы.

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В Министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края отказались согласовывать предложения «Мегафона» по обеспечению связью малых населенных пунктов региона, так как в них уже есть сигнал сотовой связи, либо свои базовые станции планируют установить «Вымпелком» и МТС. В министерстве отметили необходимость устанавливать базовые станции в населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек, у которых сейчас нет доступа к сети.

Министр цифрового развития Кабардино-Балкарии Ислам Ашхотов частично согласовал предложения «Мегафона». Он также предложил свой собственный список населенных пунктов. В него, в том числе, вошло село Эльтюбю, в котором живет всего 246 человек. Но, как отмечают власти региона, обеспечение связи на его территории необходимо в связи с близостью к туристическим объектам.

Сотовый оператор «Екатеринбург-2000» смог получить согласования только от властей Курганской области. Власти Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов на письма оператора не ответили.

МТС предлагает скорректировать программу УЦН

Со своей стороны, вице-президент МТС по связям с органами власти Александр Рего в своем письме в ГКРЧ отмечает, что по просьбе местных властей компания включила в перечень населенных пунктов, в которых планируется устанавливать базовые станции, еще 137 поселений с числом жителей от 100 до 500 человек. При этом такие населенные пункты пересекаются с перечнем поселений, вошедших в программу УНЦ. В этой связи Рего предлагает исключить их из программы УНЦ.

В пресс-службе «Ростелеком» заявили CNews, что Tele2 активно работает по данному проекту с рядом регионов. Также продолжается реализация программы УНЦ 2.0 в установленных объемах и сроках. В «Вымпелкоме» и «Мегафоне» от комментариев отказались. В пресс-службах Минцифры и МТС к моменту публикации ответить на вопросы CNews по данному вопросу не смогли.