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На Хвалынском курорте ускорили мобильный интернет

Мобильный интернет стал в три раза быстрее в парке отдыха «Хвалынь». Для этого «Мегафон» установил базовую станцию LTE у подножия основного склона. Теперь гостям и сотрудникам на всей территории курорта доступна передача данных на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Парк на севере Саратовской области посещают любители различных видов активного отдыха. Зимой — сноубордисты и лыжники, а в теплое время года здесь открыт прокат велосипедов, самокатов и квадроциклов. Учитывая интересы каждого, оператор наладил устойчивую связь на трассах, в гостиничном комплексе, кафе, «Хвалынских термах» и других площадках.

«Мобильная сеть на горнолыжных курортах чрезвычайно важна. Она обеспечивает не только комфортный отдых, но и безопасность персонала и посетителей. Новая инфраструктура позволяет общаться в видеоформате, смотреть фильмы и пользоваться путеводителем по парку в Telegram. Также гостям теперь доступен сервис VoLTE (Voice over LTE) с чистым звуком и возможностью одновременного общения по телефону и выхода в онлайн», — сказал директор «Мегафона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

«Наличие мобильной инфраструктуры — один из ключевых факторов для привлечения гостей в заповедные места нашей области. Путешественники привыкли оставаться на связи с миром, независимо от того, где они находятся. В парке "Хвалынь" оператор установил базовую станция накануне важного события в туристической жизни не только губернии, но и всего Приволжья — юбилейной десятой "Туриады" — основной площадки для развития спортивного туризма округа», — отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

Аналитики «Мегафона» изучили обезличенную информацию с базовых станций, расположенных поблизости, и выяснили, что с начала 2023 г. на курорте побывали путешественники из 69 субъектов страны. Чаще можно было встретить приезжих из Самарской области, Татарстана, Москвы, Ростовской области и Краснодарского края.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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