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Индексная книга (каталог) CNews*
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NetCAT НетКэт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.08.2026 «Рег.решения» добавили Tilda в сервисы запуска сайтов и интернет-магазинов под ключ 1
27.02.2026 Positive Technologies помогла исправить уязвимости в XWiki — платформе для создания вики-сайтов 1
15.05.2025 Positive Technologies помогла исправить уязвимости в отечественной системе управления сайтами NetCat CMS 1
12.09.2019 В процессорах Intel седьмой год зияет дыра для кражи данных. Видео 1
14.11.2017 Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев 1
10.11.2017 «Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы 1
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей 1
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс 1
18.07.2016 Новый троян перехватывает контроль над камерой Mac и отправляет видео в сеть Tor 1
14.09.2015 На рынке разработки интернет-магазинов в Рунете произошел обвал 1
11.09.2015 «Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование 1
14.07.2015 «Единая касса» Wallet One интегрирована в платформу NetCat 1
22.04.2014 Проблема выбора: функциональность приложения против легкости портала 1
20.02.2014 Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете 1
12.09.2013 Infobox запустил бета-версию облачной платформы Jelastic 1
28.03.2013 Покупатели интернет-магазинов защищены законом 1
28.03.2013 Онлайн-ритейл: как гарантировать безопасность 1
20.03.2013 Мобильные приложения становятся популярнее сайтов 1
14.03.2013 Мобильный интернет в США обогнал голосовую связь 1
21.02.2013 Популярность мобильного интернета растет у людей и машин 1
06.12.2012 Мобильная версия есть только у 16% российских сайтов 1
09.08.2012 Вышла новая версия профессиональной системы управления сайтами NetCat 5 1
24.07.2012 Опубликован рейтинг самых популярных CMS Рунета за 2011 г. 1
29.02.2012 Россия: большинство веб-студий создают онлайн-магазин около месяца 1
15.11.2011 Joomla остается самой популярной бесплатной CMS 1
09.08.2011 WordPress обогнала Joomla в рейтинге бесплатных CMS 1
01.07.2011 Конференция «Сайт-2011» соберет в сентябре специалистов рынка веб-разработок 1
05.03.2011 CMS для сайта компании: критерии выбора 1
24.02.2011 “Битрикс” объявляет войну свободным CMS 1
02.12.2010 У веб-интегратора «Аист» новый владелец 1
25.11.2010 WordPress остается самой популярной бесплатной CMS в Рунете 1
15.02.2010 Рейтинг CMS: «1С-Битрикс» и WordPress остаются лидерами 1
01.12.2009 iTrack исправил рейтинг CMS 1
16.11.2009 Россия: Разработка сайтов подешевела на четверть 1
21.05.2009 iTrack займется развитием CMS NetCat 1
02.06.2008 Завершился форум хостинг-провайдеров «ХостОбзор» 1
22.05.2008 Определена программа III Санкт-Петербургской интернет-конференции 1
10.03.2004 "АИСТ" представил новую версию системы управления сайтами NetCat 1
14.07.2003 Highway.Ru и "Аист" объявили о стратегическом партнерстве 1
18.12.2002 Вышла вторая версия системы управления сайтами NetCat 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

NetCAT и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 675 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Microsoft Corporation 25775 5
Robokassa - Робокасса 54 4
AdvantShop - Адвантшоп - ГК ИТМ - Группа Компаний ИТМ 9 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 4
TRINET - Тринет 13 3
9594 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
Magento Inc 37 2
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 2
UMI - Umisoft - Юмисофт 22 2
Atilekt - Атилект 7 2
Ростелеком 10948 2
Apple Inc 13154 2
Информзащита 941 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 2
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 1
Микротест 284 1
Masterhost - Мастерхост 55 1
Radware 61 1
Программные технологии 88 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
VUSec 3 1
Majordomo - Мажордомо 27 1
Softkey - Софткей 215 1
Alfresco Software 156 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
PeterHost - Петерхост 19 1
Compuware - CareTech Solutions 50 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 1
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 44 1
Qsoft - Кьюсофт 30 1
Jelastic 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
НЕТИНФО СНГ - Netinfo.ru 4 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ВТБ Страхование 61 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
101Hotels.com 456 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 13 1
NetInfo 8 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Coca-Cola Company 261 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Web development - Веб-разработка 313 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 2
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 133 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 2
Joomla CMS 89 10
UMI - UMI.CMS 43 10
WordPress Foundation - WordPress 255 9
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 4
Хостмэйк - HostCMS 5 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 4
Drupal - CMS-система 83 3
Simtech CS-Cart CMS 14 3
Amiro CMS 7 3
Google Android 15243 3
Армада - РБК софт - RBC Contents 42 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 2
Apple iPad 4011 2
Apple iOS 8583 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Webmoney Transfer 165 2
1С:CRM 80 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 69 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Intel DDIO - Intel Data Direct I/O 5 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 42 1
Apple iSight 70 1
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 51 1
Atilekt CMS 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
TRINET CMS 1 1
EasyDoc Converter 3 1
XWiki 9 1
Васильев Дмитрий 76 10
Рыжиков Сергей 112 4
Носова Юлия 13 4
Григорьева Евгения 60 4
Плуготаренко Сергей 89 2
Довжиков Алексей 7 2
Богомаз Оксана 3 2
Котырев Сергей 9 2
Афонин Евгений 7 2
Гичун Виктор 4 2
Радионов Роман 3 2
Соколов Артем 56 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Демидов Михаил 134 1
Зенкин Денис 263 1
Валькович Владимир 15 1
Куликова Ольга 5 1
Денискин Дмитрий 2 1
Твердынин Марк 19 1
Попков Альберт 14 1
Синицкий Руслан 9 1
Деверилин Павел 34 1
Чернецкий Илья 8 1
Сидоренко Алексей 7 1
Тагиев Руслан 11 1
Лесников Алексей 25 1
Суханов Сергей 5 1
Гущина Светлана 5 1
Рыжкова Ксения 3 1
Константинова Людмила 2 1
Бесшабашнов Сергей 3 1
Степанова Анастасия 3 1
Романов Николай 3 1
Вайсман Юрий 2 1
Этин Евгений 4 1
Старков Владимир 14 1
Цуканов Константин 3 1
Кушнир Алексей 3 1
Салпагаров Султан 1 1
Квачко Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Казахстан - Республика 6048 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Украина 7928 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Беларусь - Минск 706 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 166 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Аренда 2687 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
CMS Magazine 20 5
SimilarWeb 62 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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