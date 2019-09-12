Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NetCAT
НетКэт
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Публикаций - 34, упоминаний - 43
NetCAT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 3
|ВТБ Страхование 52 1
|Wallet One - Единая Касса 19 1
|Хабаровск Кейтеринг 1 1
|Носова Юлия 12 4
|Григорьева Евгения 57 4
|Водясов Алексей 97 1
|Федоров Алексей 40 1
|Зенкин Денис 107 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772018, в очереди разбора - 675700.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772018, в очереди разбора - 675700.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru