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NetCAT
НетКэт


12.09.2019 В процессорах Intel седьмой год зияет дыра для кражи данных. Видео 7
14.11.2017 Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев 1
10.11.2017 «Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы 1
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей 1
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс 1
18.07.2016 Новый троян перехватывает контроль над камерой Mac и отправляет видео в сеть Tor 1
14.09.2015 На рынке разработки интернет-магазинов в Рунете произошел обвал 1
11.09.2015 «Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование 1
14.07.2015 «Единая касса» Wallet One интегрирована в платформу NetCat 1
22.04.2014 Проблема выбора: функциональность приложения против легкости портала 1
20.02.2014 Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете 1
12.09.2013 Infobox запустил бета-версию облачной платформы Jelastic 1
28.03.2013 Покупатели интернет-магазинов защищены законом 1
28.03.2013 Онлайн-ритейл: как гарантировать безопасность 1
20.03.2013 Мобильные приложения становятся популярнее сайтов 1
14.03.2013 Мобильный интернет в США обогнал голосовую связь 1
21.02.2013 Популярность мобильного интернета растет у людей и машин 1
06.12.2012 Мобильная версия есть только у 16% российских сайтов 1
09.08.2012 Вышла новая версия профессиональной системы управления сайтами NetCat 5 1
24.07.2012 Опубликован рейтинг самых популярных CMS Рунета за 2011 г. 1
29.02.2012 Россия: большинство веб-студий создают онлайн-магазин около месяца 1
15.11.2011 Joomla остается самой популярной бесплатной CMS 1
09.08.2011 WordPress обогнала Joomla в рейтинге бесплатных CMS 1
01.07.2011 Конференция «Сайт-2011» соберет в сентябре специалистов рынка веб-разработок 2
05.03.2011 CMS для сайта компании: критерии выбора 1
24.02.2011 “Битрикс” объявляет войну свободным CMS 1
02.12.2010 У веб-интегратора «Аист» новый владелец 1
25.11.2010 WordPress остается самой популярной бесплатной CMS в Рунете 1
15.02.2010 Рейтинг CMS: «1С-Битрикс» и WordPress остаются лидерами 1
01.12.2009 iTrack исправил рейтинг CMS 1
16.11.2009 Россия: Разработка сайтов подешевела на четверть 1
21.05.2009 iTrack займется развитием CMS NetCat 3
02.06.2008 Завершился форум хостинг-провайдеров «ХостОбзор» 1
22.05.2008 Определена программа III Санкт-Петербургской интернет-конференции 1

Публикаций - 34, упоминаний - 43

NetCAT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 6
Microsoft Corporation 11253 4
RetailCRM 21 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
SEC Consult Services 933 1
Intel Corporation 4234 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 224 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Микротест 179 1
VUSec 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 3
ВТБ Страхование 52 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 155 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 387 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 120 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 90 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 4
Google Android 10752 3
1С:CRM 32 2
Apple iOS 5742 2
Java - Язык программирования 1186 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 511 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Symbian OS 782 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 1
Intel DDIO - Intel Data Direct I/O 2 1
SAP Mobile Platform 28 1
Apple iSight 52 1
Носова Юлия 12 4
Григорьева Евгения 57 4
Водясов Алексей 97 1
Федоров Алексей 40 1
Зенкин Денис 107 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 4
Казахстан - Республика 2665 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Украина 3431 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772018, в очереди разбора - 675700.
Создано именных указателей - 46354.
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