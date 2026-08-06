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NetCAT НетКэт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 42, упоминаний - 42
NetCAT и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
|TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
|Васильев Дмитрий 76 10
|Рыжиков Сергей 112 4
|Носова Юлия 13 4
|Григорьева Евгения 60 4
|Плуготаренко Сергей 89 2
|Довжиков Алексей 7 2
|Богомаз Оксана 3 2
|Котырев Сергей 9 2
|Афонин Евгений 7 2
|Гичун Виктор 4 2
|Радионов Роман 3 2
|Соколов Артем 56 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Демидов Михаил 134 1
|Зенкин Денис 263 1
|Валькович Владимир 15 1
|Куликова Ольга 5 1
|Денискин Дмитрий 2 1
|Твердынин Марк 19 1
|Попков Альберт 14 1
|Синицкий Руслан 9 1
|Деверилин Павел 34 1
|Чернецкий Илья 8 1
|Сидоренко Алексей 7 1
|Тагиев Руслан 11 1
|Лесников Алексей 25 1
|Суханов Сергей 5 1
|Гущина Светлана 5 1
|Рыжкова Ксения 3 1
|Константинова Людмила 2 1
|Бесшабашнов Сергей 3 1
|Степанова Анастасия 3 1
|Романов Николай 3 1
|Вайсман Юрий 2 1
|Этин Евгений 4 1
|Старков Владимир 14 1
|Цуканов Константин 3 1
|Кушнир Алексей 3 1
|Салпагаров Султан 1 1
|Квачко Михаил 1 1
|CMS Magazine 20 5
|SimilarWeb 62 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
|Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.