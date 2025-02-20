Этин Евгений
|20.02.2025
|Wildberries & Russ вступила в Ассоциацию участников рынка электронных денег 1
|06.12.2012
|Мобильная версия есть только у 16% российских сайтов 1
Этин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
|Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
|Google Android 14060 1
|Apple iOS 7842 1
|Nokia Symbian OS 1400 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
|CMS Magazine 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.