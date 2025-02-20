Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169090
ИКТ 13199
Организации 10343
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25136
Персоны 72155
География 2749
Статьи 1508
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Этин Евгений



20.02.2025 Wildberries & Russ вступила в Ассоциацию участников рынка электронных денег 1
06.12.2012 Мобильная версия есть только у 16% российских сайтов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Этин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

NetCAT - НетКэт 39 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7629 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 765 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13853 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4510 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12096 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Google Android 14060 1
Apple iOS 7842 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Григорьева Евгения 60 1
Родионов Роман 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4846 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1244 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3499 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 1
CMS Magazine 19 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще