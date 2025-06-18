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​ Исследование: на маркетплейсах выросло число продавцов-производителей ​

Селлеры, запускающие бизнес на маркетплейсах исключительно на перепродажах, уступают место продавцам – производителям товаров. Такой тренд фиксирует совместное исследование «СКБ Контур» и Wildberries&Russ. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Один из главных трендов, которое выявило совместное исследование «СКБ Контур» и Wildberries&Russ — это стабилизация рынка маркетплейсов и снижение доли продавцов, которые строят бизнес на перепродажах товаров. Так, в 2021 г. количество активных продавцов на двух крупнейших площадках составляло примерно 252 тыс., в 2022 — уже 632 тыс., в 2023 — 1,1 млн, в 2024 — 1,3 млн.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «С 2021 г. количество активных продавцов на маркетплейсах исчислялось сотнями тысяч, а сейчас эта цифра значительно превышает один млн. Такая динамика связана с активным ростом интереса (с 2020 по 2023) к новым торговым площадкам и постепенным рассеиванием мифа (в 2024) о том, что маркетплейсы — это только про перепродажи. Часть селлеров, запускающие бизнес в поисках легкого заработка за счет перепродаж, отказались от этой бизнес-модели и ушли с площадок, освободив место для реальных производителей».

По последним данным, на 2025 г. рост числа селлеров вышел на стабильный уровень. Этой стабилизации способствовали два основных фактора. Во-первых, пандемия вызвала бум e-commerce в России. Во-вторых, появление маркетплейсов стало настоящим поводом для начала бизнеса в электронной торговле. Рост числа продавцов обеспечивался и мечтами о заработке только с перепродажи товаров. Сегодня же аналитики прогнозируют, что настало время продавцов-производителей, которые стали все чаще появляться на маркетплейсах.

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Евгений Этин, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти RWB (объединенная компания Wildberries & Russ): «Мы действительно фиксируем активное развитие собственного производства среди продавцов платформы. По данным масштабного исследования, которое провела команда нашего сервиса RWB Исследования, более 50% продавцов маркетплейса занимаются производством товаров, причем 72% из них ведут производственную деятельность более года. Особенно показательно, что 26% продавцов начали производство одновременно с выходом на Wildberries, а 49% тех, кто пока занимается только перепродажей, планируют запустить собственное производство. Это свидетельствует о том, что платформа стимулирует переход от простой торговли к созданию добавленной стоимости в реальном секторе экономики».

По словам Евгения Этина, для большинства продавцов маркетплейса Wildberries послужил точкой входа в предпринимательство. Так, 59% опрошенных полностью ушли из найма и теперь работают исключительно на свой бизнес, а 44% стали предпринимателями именно при выходе на платформу. Почти треть продавцов (29%) вышли на окупаемость уже в первые три месяца работы, а 64% получили прибыль в течение первых шести месяцев.

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