XWiki

XWiki

13.11.2025 Positive Technologies представила ноябрьский дайджест трендовых уязвимостей 1
12.11.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за октябрь 1
15.08.2024 РУДН сократил трудозатраты подразделений на 30% с помощью Service Desk «Итилиум» 1
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 2
06.10.2010 Объявлены победители Open Innovation Awards 2010 1
07.09.2010 Объявлен список финалистов Open Innovation Awards 1

Talend 13 2
Atlassian 136 2
Minervasoft - Пантеон Ай 10 1
SonarSource 2 1
LifeRay 14 1
Amazon Inc - Amazon.com 3116 1
Ростелеком 10264 1
Accenture plc 692 1
GitHub 951 1
Naumen - Наумен 681 1
Pentaho 62 1
Zendesk 37 1
Capgemini Consulting 123 1
Открытые технологии 715 1
Conecta 3 1
8902 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1478 1
Microsoft Corporation 25202 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 80 1
Zabbix SIA - Заббикс 130 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 93 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
Лента - Сеть розничной торговли 2249 1
Совкомбанк ПАО 282 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1246 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56661 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8102 3
Wiki - Вики - режим Википедии 255 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1424 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31348 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33694 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22803 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1085 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7517 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25906 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5517 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12158 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 433 2
Оповещение и уведомление - Notification 5312 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3384 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10062 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6812 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17006 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21743 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1432 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13259 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5213 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 505 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 935 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8305 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5424 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22855 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12199 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4244 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 852 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1993 1
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 108 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3992 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4415 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1143 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3554 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5939 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 552 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72414 1
Microsoft Windows 16265 2
Mozilla Firefox - браузер 1916 2
Atlassian - Confluence 150 2
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
PlantUML 3 1
Minervasoft - Minerva Knowledge 6 1
Notion Labs - Notion 45 1
Google YouTube - Видеохостинг 2872 1
Google Android 14613 1
Apple iOS 8205 1
Linux OS 10822 1
Microsoft Office 3925 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3045 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5775 1
Oracle Java - язык программирования 3320 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2331 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 224 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 308 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1476 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 592 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 85 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 134 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Lua - язык программирования 68 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 22 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 27 1
SugarCRM 36 1
Wikipedia - Mediawiki 23 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 97 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 17 1
Naumen Project Ruler 17 1
Ростелеком - СУЗ - Ростелеком Система управления знаниями 1 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 323 1
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 55 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2410 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 422 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 15 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 915 1
Квашин Александр 2 1
Попов Сергей 149 1
Fermigier Stéfane - Фермижье Стефан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155663 2
Франция - Французская Республика 7967 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1048 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18079 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53326 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10125 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6633 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5474 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54688 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11376 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 987 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50987 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17294 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 866 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2151 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3694 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31603 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6864 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7297 1
Образование в России 2530 1
Wikipedia - Википедия 573 1
The Verge - Издание 590 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3724 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 104 1
1С:Проект года 28 1
