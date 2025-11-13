Получите все материалы CNews по ключевому слову
XWiki
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
XWiki и организации, системы, технологии, персоны:
|Talend 13 2
|Atlassian 136 2
|Minervasoft - Пантеон Ай 10 1
|SonarSource 2 1
|LifeRay 14 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3116 1
|Ростелеком 10264 1
|Accenture plc 692 1
|GitHub 951 1
|Naumen - Наумен 681 1
|Pentaho 62 1
|Zendesk 37 1
|Capgemini Consulting 123 1
|Открытые технологии 715 1
|Conecta 3 1
|1С 8902 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1478 1
|Microsoft Corporation 25202 1
|Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 80 1
|Zabbix SIA - Заббикс 130 1
|Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 93 1
|NanduQ - Qiwi 1002 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2249 1
|Совкомбанк ПАО 282 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1246 1
|Wikipedia - Википедия 573 1
|The Verge - Издание 590 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3724 1
|1С:Проект года 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399415, в очереди разбора - 732319.
Создано именных указателей - 185804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.