Квашин Александр


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 «1С-Рарус» создал медицинскую информационную систему для Клинико-диагностического центра РУДН 1
15.08.2024 РУДН сократил трудозатраты подразделений на 30% с помощью Service Desk «Итилиум» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Квашин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 71 1
8689 1
Zabbix SIA - Заббикс 122 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13144 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2723 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 620 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5518 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10829 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3297 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2230 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25193 1
Система жизнеобеспечения 155 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5268 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1062 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70288 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54848 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16511 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32825 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1871 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1374 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31205 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4247 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3264 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12085 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11868 1
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 50 1
Jivo - мессенджер 10 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 61 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 15 1
XWiki 6 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30946 1
Образование в России 2463 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 99 1
1С:Проект года 26 1
