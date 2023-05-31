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Пять регионов России и «Ред софт» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ

«Ред софт» подписала серию соглашений о сотрудничестве с целью реализации программы импортозамещения и развития информационных технологий с регионами России.

Подписантами выступили: Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградский области; Алексей Набутовский, министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области; Заурбек Шу, министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея; Иван Ковалев, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области.

Соглашения подписаны на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Стороны займутся популяризацией и развитием российского программного обеспечения в регионах, снижая их зависимость от импортных аналогов. В планах – совместное участие в рабочих группах и обмен информацией по использованию современных информационно-коммуникационных технологий.

Подписанты также выразили уверенность в том, что сотрудничество будет способствовать развитию экономики региона и укреплению национальной безопасности в целом.

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«Как региональные власти, так и разработчики понимают важность импортозамещения в сфере информационных технологий. Подобного рода соглашения указывают на то, что стороны готовы вкладывать усилия. Миграция на российское программное обеспечение требует знаний и ресурсов, а для налаживания эффективного процесса важно обмениваться опытом и совместно искать решения сложных задач. Наши договоренности нацелены не только на оптимизацию. Наша основная цель – повысить уровень информационной защищенности региона, ведь использование отечественных технологий критически важно для обеспечения национальной безопасности», – отметил генеральный директор «Ред софт» Рустам Рустамов.

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