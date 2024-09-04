«Корус Консалтинг» внедрил «1С:WMS» на самом высоконагруженном складе агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Подмосковье

ГК «Корус Консалтинг» внедрила «1С:WMS» на тепличном комплексе агрохолдинга «Эко-культура» в Воскресенске Московской области. Распределительный центр, занимающий 15 тыс. кв. метров, поставляет продукцию в Москву и Подмосковье. В дальнейшем компания планирует тиражировать систему на все свои тепличные комплексы. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» — производитель овощей защищенного грунта. «Эко-культура» владеет 13 высокотехнологичными тепличными комплексами в восьми регионах страны, где круглый год выращивают томаты, огурцы и листовой салат.

С 2023 г. агрохолдинг «Эко-культура» ведет учет складских операций на тепличном комплексе в Липецкой области с помощью «1С:WMS», которую запустил вместе с «Корус Консалтинг». Решение показало свою операционную эффективность: позволило сделать учет продукции более контролируемым, что особенно важно для товаров категории «фреш», и минимизировало количество ручных операций. По результатам оценки эффективности внедрения было принято решение тиражировать систему на все тепличные комплексы компании. В рамках дорожной карты по автоматизации следующим этапом стало успешное внедрение «1С:WMS» на комплексе в Тульской области, после чего «Эко-культура» и «Корус Консалтинг» начали проект по автоматизации самого высоконагруженного склада в Подмосковье.

Склад площадью 15 тыс. кв. метров обслуживает и Москву, и Подмосковье. В этих регионах наблюдается повышенный спрос на товары агрохолдинга, поэтому склад обслуживает не только свой тепличный комплекс, но и аккумулирует продукцию, выращенную компанией в соседних регионах. Ранее сотрудники склада использовали «1С:ERP» и неспециализированные средства учета товародвижения, но в связи с ростом объемов производства на распределительном центре потребовалось внедрить полноценное WMS-решение.

Специалисты «Корус Консалтинг» тиражировали функциональность для работы с весовым товаром и контроля степени зрелости остатков, созданную в рамках проекта на тепличном комплексе в Липецкой области. Это помогло значительно сократить сроки запуска системы и избежать дополнительных затрат. Кроме того, специалисты адаптировали «1С:WMS» к особенностям процессов на складе в Подмосковье, связанным с товарной номенклатурой. Это помогло более эффективно управлять запасами, сократить количество ошибок при обработке заказов и повысить общую производительность складских операций.

До конца I квартала 2025 г. компания при помощи специалистов «Корус Консалтинг» планирует масштабировать решение на все свои тепличные комплексы.

«Во время тиражирования «1С:WMS» на тепличный комплекс в Подмосковье нам было важно не только внедрить функциональность, уже проверенную на других площадках компании, но и адаптировать решение к специфике процессов на самом нагруженном складе холдинга. «1С:WMS» можно гибко настроить под потребности каждого предприятия и запуск системы на тепличном комплексе в Подмосковье это подтвердил. С помощью решения компания может оперативно адаптироваться к росту объемов бизнеса и расширению географии своей деятельности. «Эко-культура» ставит амбициозные цели по масштабированию бизнеса и мы рады, что помогаем их достигать», — отметил Антон Окин, куратор проекта, руководитель направления «1С:WMS» в «Корус Консалтинг».

«Поскольку «1С:WMS» показала заметные бизнес-эффекты на других площадках компании, мы решили масштабировать успех и обратились к проверенному партнеру — «Корус Консалтинг». Для нас было ценно, что компания обладает глубокой экспертизой в вопросах внедрения логистических решений в агросекторе и не боится браться за нестандартные задачи. Мы заинтересованы в наличии надежного и стратегического ИТ-партнера для наших будущих проектов и уверены, что сотрудничество с «Корус Консалтинг» поможет эффективно реализовать наши цели», — сказал директор по цепям поставок агрохолдинга «Эко-культура» Алексей Ткачев.