Ткачев Алексей
|20.02.2025
|Платформа Knomary для обучения персонала внедрена «РусГидро» 1
|04.09.2024
|«Корус Консалтинг» внедрил «1С:WMS» на самом высоконагруженном складе агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Подмосковье 1
Ткачев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8265 1
|Корус Консалтинг ГК 1226 1
|Окин Антон 5 1
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