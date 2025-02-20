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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ткачев Алексей



20.02.2025 Платформа Knomary для обучения персонала внедрена «РусГидро» 1
04.09.2024 «Корус Консалтинг» внедрил «1С:WMS» на самом высоконагруженном складе агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Подмосковье 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ткачев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

8265 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 6 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 437 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2383 1
1С:ERP Управление предприятием 558 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
Окин Антон 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 548 1
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 50 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1649 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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