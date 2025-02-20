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Платформа Knomary для обучения персонала внедрена «РусГидро»

Компания Knomary (входит в «Группу Астра») объявляет о реализации проекта по внедрению в «РусГидро» системы управления обучением и развитием персонала, в основе которого лежит программный продукт Knomary TMS – система дистанционного обучения, оценки и развития персонала. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Проект был инициирован в связи с необходимостью «РусГидро» заменить зарубежную систему обучения и развития персонала, использовавшуюся ранее от компании SAP, на отечественное программное обеспечение. В этой связи был объявлен тендер, по результатам которого победителем была признана компания Knomary. Заказчиком было подготовлено техническое задание, соответствующее функциональным возможностям ранее использованной иностранной системы.

Работы по внедрению системы Knomary TMS осуществлялись на протяжении двух лет. В ходе выполнения проекта исходные требования были скорректированы и адаптированы к возможностям отечественной системы. В результате постоянного взаимодействия и взаимопонимания между заказчиком и разработчиком удалось значительно улучшить качество выполняемых работ и соблюсти установленные сроки их реализации.

В настоящее время система Knomary TMS работает в промышленной эксплуатации в «РусГидро» и продолжает совершенствоваться в области управления оценкой персонала. Сотрудники разработчика обеспечивают техническую поддержку системы. Процесс эксплуатации решения показывает высокую степень надежности и устойчивости к различным видам нагрузки, при этом количество замечаний к работе системы остается минимальным.

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«Этот проект стал ярким примером успешного сотрудничества и адаптации современных отечественных технологий под нужды крупного бизнеса. Нам удалось безболезненно заместить продукт одного из ведущих мировых ИТ-производителей. При этом мы предоставили заказчику решение, которое полностью отвечает его потребностям и соответствует нормам российского законодательства. Мы уверены, что система Knomary TMS станет надежным инструментом для развития и обучения сотрудников «РусГидро», способствуя повышению их профессиональных компетенций и эффективности компании в целом», — сказал Иван Петухов, руководитель продукта Knomary TMS.

Алексей Ткачев, директор по управлению персоналом «РусГидро»: «Команде проекта удалось адаптировать типовое решение Knomary TMS для конкретных бизнес-процессов и потребностей Группы «РусГидро» в части управления обучением и развитием персонала. На сегодняшний день система управления «Энергия знаний» представляет собой «единое окно», дающее возможность удобно и быстро управлять процессом обучения всего персонала группы «РусГидро». Мы всегда стремимся повысить эффективность работы и использовать ресурсы максимально рационально».

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