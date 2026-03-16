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Erismann&Cie Эрисманн

Erismann&Cie - Эрисманн

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2026 Ippon и «Руселф Энерго» обеспечили защиту критически важного оборудования на фабрике Erismann 1
14.07.2021 Navicon помог Erismann модернизировать ERP-систему и управление складскими процессами 3
03.06.2015 Navicon внедрила систему управления складом на обойной фабрике «Эрисманн» 3
31.10.2006 "Эрисманн" оптимизирует учет отгрузок 4
02.10.2006 “Рексофт” автоматизировала склад на ООО "Эрисманн" 4

Публикаций - 5, упоминаний - 15

Erismann&Cie и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 4
Рексофт - Reksoft 488 2
Navicon - Навикон 339 2
Merlion - Ippon 54 1
BlackRock 42 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 4
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Виниловые проигрыватели - Грампластинка - граммофнная пластинка - аналоговый носитель звуковой информации - тонарм - звукосниматель электрофона 64 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Microsoft Dynamics 1197 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Tasklet Mobile WMS 1 1
Tasklet Factory 2 1
SOTI MobiControl - решение для управления корпоративной мобильностью 5 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Токмаков Денис 2 2
Приходченко Роман 2 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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