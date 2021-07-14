Navicon помог Erismann модернизировать ERP-систему и управление складскими процессами

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил в Erismann систему Microsoft Dynamics 365 Business Central. ИТ-решение автоматизировало работу с производством, закупками, продажами и финансами, а также оптимизировало управленческий и бухгалтерский учет. Также в Erismann внедрили Tasklet Mobile WMS: система позволяет управлять движением товаров по цепочке «производство-склад-конечный потребитель». Проект реализован удаленно.

Erismann специализируется на производстве обоев. В России компания работает почти 20 лет и за это время построила развитую филиальную сеть – офисы открыты в шести городах. Erismann уделяет большое внимание внедрению инновационных технологий, связанных как с непосредственно изготовлением продукции, так и с управлением бизнес-процессами. Длительное время в качестве ERP-системы использовалось решение Microsoft Dynamics NAV, и руководство компании приняло решение перейти на его обновленную версию.

Проект был реализован вместе с системным интегратором Navicon. ИТ-специалисты в удаленном формате и в сжатые сроки внедрили в Erismann последнюю версию Microsoft Dynamics 365 Business Central. Она полностью автоматизировала управление закупками, производством, продажами, складом и финансами. С учетом возможностей новой ERP-системы был оптимизирован ряд бизнес-процессов Erismann.

Также специалисты Navicon внедрили в компании решение Tasklet Mobile WMS. Оно предназначено для сотрудников склада. Система позволяет повысить эффективность их работы за счет автоматизации большинства складских процессов: среди них получение материалов и их размещение, перемещение товаров и материалов между местами хранения, подбор товаров для отгрузки, доставка. Сотрудникам Erismann решение помогает управлять движением товаров по цепочке «производство-склад-конечный потребитель». Tasklet Mobile WMS работает на мобильных терминалах сбора данных (ТСД) и интегрировано с новой ERP-системой. Централизованно администрировать эти ТСД помогает решение Soti Mobicontrol.

«Microsoft Dynamics NAV как учетная система используется в компании с момента ее основания в России. За 18 лет это уже второе обновление решения: Navicon помог нам максимально безболезненный перейти на новую версию ERP-системы. Все работы были проведены в срок, а возникающие в процессе трудности решались максимально оперативно. Сейчас учетная система обеспечивает полный контроль всех важнейших бизнес-процессов, связанных с закупкой сырья, выходом продукции и складским хранением. Впереди оптимизация еще нескольких процессов, и мы думаем, что сотрудничество с Navicon позволит успешно решить эту задачу», – комментирует Денис Токмаков, руководитель группы информационных технологий ООО «Эрисманн».

«Помимо обновления ERP-системы и внедрения системы Tasklet перед нашей командой стояли и другие задачи, вызванные особенностями бизнеса заказчика. Вместе со специалистами Erismann мы оптимизировали управленческий учет и частично – бухгалтерский. Также удалось внедрить партионный учет продукции на всех этапах работы с ней, что позволило значительно оптимизировать процессы хранения и поиска готовых товаров», – отмечает Дмитрий Пожилов, руководитель проектов поддержки в компании Navicon.