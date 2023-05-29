МТС усилила 4G в Лысых Горах

МТС, цифровая экосистема, сообщает об установке нового телеком-оборудования в поселке Лысые горы. После проведенных работ на треть выросла скорость мобильного интернета в северной части поселка, где сосредоточены жилые кварталы, расположены образовательные и медицинские учреждения. Об этом CNews сообщили представители МТС

В поселке Лысые горы проживает около 7000 жителей. Модернизация сети и установка новой базовой станции МТС позволила усилить 4G в северной – левобережной – части поселка, где расположены жилые кварталы, школа, детский сад, медицинский пункт и местная железнодорожная станция.

Лысые горы – также значимый пункт на туристических маршрутах Саратовской области. Одноименная гора на окраине поселка признана памятником природы. В летнее время по реке Медведица, протекающей через Лысые горы, проходят байдарочные туры. В самом поселке, ведущем свою историю с XVIII века, сохранились несколько интересных достопримечательностей: заброшенный храм, один из старейших в области, мельница, водонапорная башня, железнодорожный мост через Медведицу 1895 г. и советские мозаики.

Дополнительное телеком-оборудование, установленное МТС, поможет обеспечить стабильную связь, высокую скорость передачи данных и доступ к мобильным сервисам даже в период повышенной нагрузки на сеть.

«Лысые горы – крупный поселок, расположенный на трассе федерального значения, место, известное у туристов Саратовской области. Усиление сети позволит жителям и гостям комфортно пользоваться мобильной связью, скоростным интернетом и всеми возможностями экосистемы МТС для работы, учебы, путешествий и обмена впечатлениями», — сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается Импортонезависимость

Модернизация сети в Лысогорском районе является частью большой программы МТС по развитию сети в Саратовской области. Ранее МТС установила новое телеком-оборудование в населенных пунктах Саратовского, Энгельского, Воскресенского и Федоровского районов.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.