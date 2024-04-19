В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер

К началу пожароопасного сезона в саратовских лесах установили дополнительные устройства интеллектуального мониторинга возгораний. Теперь зеленая территория, которая находится под видеонаблюдением, достигает 538 тыс. гектаров. Эта площадь составляет порядка 80% от всех лесных массивов области и почти в четыре раза больше Саратова. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Человеческий фактор остается одной из самых главных причин возникновения лесных пожаров в области. Это и пал сухой травы и небрежное обращение с огнем на природе. Наравне с регулярными противопожарными рейдами, пятый год мы используем видеокомплексы для мониторинга лесного фонда, ежегодно увеличивая их количество. За это время удалось выявить десятки очагов возгораний: как небольших — до 1 гектара, так и крупных — до десяти гектаров. Круглосуточное наблюдение в режиме реального времени позволяет оперативно реагировать и направлять бригаду по тушению в место возникновения пожара», — сказал Денис Трошин, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области — начальник управления лесного хозяйства.

36 высокоточных HD-камер с модулем автоматического распознавания возгораний размещены на сооружениях оператора на высоте от 60 до 80 метров. Система мониторинга и управления «Лесохранитель» обнаруживает и оповещает о пожаре, используя, в том числе инструменты искусственного интеллекта, например, нейросетевой анализ. Цифровая платформа определяет местоположение возгорания с точностью до 150 метров на начальном этапе задымления и мгновенно передает сигнал на диспетчерский пункт. Каждые 10 минут видеокамеры просматривают пространство на 360 градусов.

Автоматизированная система распознавания способна отличить бытовые задымления котельных и печных труб от природных пожаров и немедленно оповестить о реальной угрозе. Информация с сервера оператора передается в лесопожарную службу региона по выделенному каналу. Это позволяет специалистам отслеживать ситуацию в лесах с разных устройств, не устанавливая дополнительного софта.

«Мы предоставляем заказчику комплексную услугу для контроля ситуации в лесном массиве. Она включает техническое обслуживание системы видеонаблюдения, организацию каналов связи и оборудование с программным обеспечением для автоматического анализа и информирования о возгораниях. Автоматизированный видеомониторинг по всей стране помогает защитить имущество жителей лесных районов и сохранить дикую природу от негативного воздействия человека», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

С начала 2024 г. новое оборудование появилось в Петровском, Татищевском и Аткарском районах. Теперь онлайн-мониторинг охватывает лесную территорию Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Воскресенского, Екатериновского, Калининского, Красноармейского, Лысогорского, Петровского, Ровенского, Ртищевского, Татищевского районов области и Гагаринского района Саратова.

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