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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195505
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Россия ПФО Саратовская область Аркадак

Россия - ПФО - Саратовская область - Аркадак

СОБЫТИЯ


04.06.2026 В Саратовской области к жаркой погоде подготовили объекты связи 1
02.08.2024 «МегаФон» подключил к LTE 116 населенных пунктов Саратовской области 1
19.04.2024 В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер 1
13.03.2024 Саратовским дачникам добавили скоростей 1
01.03.2024 В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE 1
04.10.2023 Театралам Саратовской области добавили скоростей 1
30.09.2015 МТС модернизировала сеть в малых городах Саратовской области 2
07.09.2015 «Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Саратовской области 1
04.06.2015 МТС обновит сеть в Саратовской области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10511 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 2
Ростелеком 10775 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9901 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7822 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3223 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4160 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1140 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 3
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1409 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29461 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9246 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3392 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26012 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1961 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11409 1
Пропускная способность - Bandwidth 1878 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11981 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2385 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 284 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5026 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3566 1
Онлайн-мониторинг 90 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1373 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2171 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9045 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4585 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1380 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4523 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26403 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2168 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2248 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1732 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4273 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2448 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1863 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 1
Башкевич Андрей 44 5
Курова Мария 6 2
Трошин Денис 1 1
Бычков Александр 41 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 816 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 922 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Лысогорский район - Лысые Горы 11 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Ртищевский район - Ртищево 15 5
Россия - РФ - Российская федерация 163455 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Вольск 24 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Балашов 19 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 89 3
Россия - Саратовская область - Петровск 14 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 131 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Балтайский район 5 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Базарно-Карабулакский район 5 2
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 58 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Татищевский район - Татищево 8 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Аткарский район - Аткарск 11 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Александрово-Гайский район - Александров Гай 1 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Калининск 3 1
Россия - ПФО - Самарская область 1544 1
Россия - ПФО - Пензенская область 631 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 886 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 934 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7318 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4448 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1459 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1255 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3088 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1090 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 436 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6079 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2309 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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