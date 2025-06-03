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Суханос Олеся


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 МТС зарегистрировала первый ИИ-сервис для экомониторинга 1
Импортозамещение 2024 1
28.05.2024 «МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце 1
18.04.2024 Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях 1
08.04.2024 Олеся Суханос -

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

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Публикаций - 5, упоминаний - 5

Суханос Олеся и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9295 4
SAP SE 5334 1
Cisco Systems 5157 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Oracle Corporation 6761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Schneider Electric 580 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
TerraLink - ТерраЛинк 286 1
Ланит - Норбит - Norbit 383 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 2
Северсталь ПАО - Severstal 499 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 38 1
Северсталь Российская сталь 23 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 230 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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