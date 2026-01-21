Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189074
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

UMS holding Akkermann Akkermann Cement Аккерманн Цемент Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК Ахангаранцемент

UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент

«Аккерманн Цемент» — один из российских производителей цемента, образованный в 2002 году. В структуру компании входят три завода, расположенных на территории России и Узбекистана, которые ежегодно производят 7,3 млн тонн цемента. Также в составе организации 11 цементных терминалов, расположенных в Приволжском и Уральском федеральных округах РФ. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.01.2026 Платформа «Бустрейд» от «Корус Консалтинг» включена в реестр российского ПО 1
15.05.2024 «КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов 1
18.04.2024 Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях 2
11.07.2023 «Мегафон» предоставил виртуальную инфраструктуру компании «Аккерманн цемент» 1
13.04.2023 «Мегафон» оспорит санкции со стороны США 1
06.12.2022 «Аккерманн цемент» внедрила облачную платформу ITSM 365 2
06.07.2022 «Мегафон» договорился о внедрении экомониторинга на производстве цемента в Оренбуржье 1
15.10.2021 «Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement 2
13.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит Akkermann Cement стабильную ИТ-инфраструктуру 3
14.01.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала процессы маркетинга, продаж и сервиса в Akkermann cement 3
08.09.2011 РНТ внедрит систему мониторинга транспорта в «Ахангаранцементе» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 18

UMS holding и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10005 4
9067 3
Корус Консалтинг ГК 1354 3
1С-Битрикс - Bitrix 626 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14434 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 239 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Telegram Group 2610 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 424 1
Naumen - Наумен 689 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 306 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии 10 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 407 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 101 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1671 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 547 1
Газпром нефть 675 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 19 1
Востокцемент 14 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3554 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4935 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6175 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 626 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5743 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7313 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1712 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2131 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3973 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8960 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3551 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3557 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8464 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1489 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 959 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 846 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 1
МегаФон Экология 9 2
Корус Консалтинг - Бустрейд - Korus B2B-портал 13 1
Microsoft Office 3974 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 639 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Корус Консалтинг - Korus Forecast 25 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 1
Naumen ITSM365 46 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 1
МегаФон ПроБизнес 13 1
Колесник Андрей 24 2
Бочарова Оксана 2 2
Евтушенкова Наталья 2 1
Пикульников Никита 27 1
Тишковский Сергей 1 1
Винер Ирина 1 1
Стершинский Владимир 1 1
Суханос Олеся 6 1
Скоч Варвара 2 1
Усманов Алишер 305 1
Евтушенков Владимир 212 1
Аникин Леонид 61 1
Евтушенков Феликс 29 1
Бар-Бирюкова Мария 103 1
Федоров Антон 23 1
Скоч Андрей 11 1
Гурская Ольга 13 1
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
Гусакова Анастасия 4 1
Нечаев Иван 60 1
Вильдт Никита 1 1
Голиков Денис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 8
Узбекистан - Республика 1880 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 52 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 808 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1662 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 893 1
Россия - СФО - Омская область 740 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1580 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1324 1
Таджикистан - Республика 917 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 961 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 888 1
Греция - Греческая Республика 998 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 117 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 543 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 354 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Английский язык 6880 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 813 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 1
Tagline - Тэглайн 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще