UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент

«Аккерманн Цемент» — один из российских производителей цемента, образованный в 2002 году. В структуру компании входят три завода, расположенных на территории России и Узбекистана, которые ежегодно производят 7,3 млн тонн цемента. Также в составе организации 11 цементных терминалов, расположенных в Приволжском и Уральском федеральных округах РФ.