Получите все материалы CNews по ключевому слову
Винер Ирина
СОБЫТИЯ
|05.03.2026
|«Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта 1
|13.04.2023
|«Мегафон» оспорит санкции со стороны США 2
Винер Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Усманов Алишер 306 1
|Евтушенков Владимир 212 1
|Евтушенков Феликс 29 1
|Скоч Андрей 11 1
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
|Евтушенкова Наталья 2 1
|Скоч Варвара 2 1
|Вашурина Ольга 1 1
|Стершинский Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423429, в очереди разбора - 726899.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.