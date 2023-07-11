«Мегафон» предоставил виртуальную инфраструктуру компании «Аккерманн цемент»

«Мегафон» предоставил виртуальную инфраструктуру «Аккерманн цемент» — российскому поставщику стройматериалов. Программное обеспечение, расположенное в облачной среде, упрощает взаимодействие производителя с заказчиками, в том числе в Оренбургской области.

В виртуальное пространство ИТ-специалисты холдинга перенесли почтовые, коммуникационные и доменные сервисы, а также систему CRM и личные кабинеты клиентов. Эти инструменты обеспечивают работу всех подразделений группы компаний — заводов и региональных представительств в центральной части России.

«Размещение в облачном хранилище оказалось экономически эффективнее, чем обновление собственных серверов. Мы расположили здесь все ресурсы, которые могут функционировать в таком пространстве. Ранее часть наших систем уже находилась в облаке, однако «Мегафон» предложил более передовую архитектуру», — сказал IT-директор компании «Аккерманн цемент» Андрей Колесник.

«В регионах Поволжья востребованность облачных сервисов за год увеличилась на треть. Расходы на покупку и обслуживание физических серверов растут, а «Мегафон облако» показывает высокую производительность, надежность, простоту в использовании. Кроме того, наше решение аттестовано в соответствии с федеральными законами и защищает персональные данные заказчиков и их клиентов», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Также «Аккерманн цемент» разместил часть своей ИТ-инфраструктуры в центре обработке данных оператора. Ключевым фактором здесь оказалась бесперебойная работа оборудования: его создают резервируемое подключение к системам электропитания и микроклимата и круглосуточная техподдержка.