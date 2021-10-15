«Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по созданию интернет-портала для оптовых продаж в Akkermann cement. Возможности новой онлайн-площадки сократили затраты на обработку заказов и ускорили оформление закупки для более 380 контрагентов производителя.

Для повышения лояльности контрагентов и эффективности планирования производства руководство Akkermann cement решило автоматизировать оптовые продажи и высвободить время сотрудников для выстраивания персонализированных взаимоотношений с заказчиками с помощью гибкой и современной e-commerce платформы. Компания выбрала решение «Korus | B2B-портал» на базе «1С-Битрикс», которая обладает широкой функциональностью для автоматизации оптовых онлайн-продаж и взаимодействия с большим количеством B2B-клиентов.

Специалисты «Корус консалтинг» автоматизировали процесс работы с оптовыми заказами в производстве – от момента оформления заявки до отгрузки товара получателю. С помощью нового B2B-портала клиенты могут самостоятельно отфильтровать позиции каталога продукции Akkermann cement по спецификации, типу упаковки или заводу производства и сформировать заказ на поставку цемента с заводов компании в Новотроицке (Оренбургская область) и Горнозаводске (Пермский край).

Там же, в личном кабинете, контрагенты просматривают историю и статус заказов по всем своим юридическим лицам, контролируют платёжный баланс, автоматически получают счета на оплату и акты сверки – без участия бухгалтерии Akkermann cement. Производитель регулярно обновляет состав своей продукции – все изменения в продуктовой линейке и появление новых партий цемента также отражаются на B2B-портале.

Среди важных возможностей электронной площадки – функция заявки на потребность. Оптовые клиенты могут заранее сообщать производителю о своих планах по закупке продукции на несколько месяцев вперед через личный кабинет. Благодаря этому Akkermann cement может более точно планировать производственную нагрузку, опираясь на реальную потребность своих клиентов.

«Преимущества онлайн-коммерции очевидны – и именно они мотивируют производственные и оптовые компании активно внедрять решения для автоматизации продаж. Подобные платформы обеспечивают клиентам простой и бесперебойный доступ на любом этапе покупки. А сам бизнес получает возможность лучше планировать производство и поставки, ощутимо сокращать ресурсы на реализацию товара», – говорит Анастасия Гусакова, директор по консалтингу департамента e-commerce ГК «Корус консалтинг».

«В условиях постоянных изменений мы считаем стратегически важным применять инновационные подходы для усиления бизнеса. Использование онлайн-площадки для B2B-продаж существенно помогло нам улучшить качество сервиса, предоставляемого нашим клиентам», – отмечает Оксана Бочарова, директор по продажам и маркетингу Akkermann cement.