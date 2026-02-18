Разделы

18.02.2026 Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г. 1
Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России 2
Импортозамещение 2024 1
31.07.2025 С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу 1
18.06.2025 Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом 1
29.05.2025 Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов 1
05.05.2025 «МегаФон»: накануне майских праздников вырос интерес россиян к спорту, походному туризму и дачам 1
13.03.2025 «МегаФон»: тренд на беспроводные технологии – что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта 1
04.02.2025 Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным 1
18.04.2024 Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях 2
08.04.2024 Олеся Суханос -

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

 2
24.11.2023 9 ноября на онлайн-встрече МегаФона ПроБизнес обсудили актуальную ситуацию на рынке, тренды и драйверы, риски и преимущества внедрения решений кибербезопасности с топ-экспертами в ИБ 1
07.11.2023 9 ноября состоится онлайн-встреча МегаФона ПроБизнес «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис» 1
17.05.2022 «Мегафон» поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50% 1

МегаФон 10118 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1549 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 430 2
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 12 1
Авантелеком 33 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 25 1
Robusta - Робуста Технологии 3 1
Quillis - Квиллис 6 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 16 1
Samsung Electronics 10719 1
SAP SE 5466 1
Cisco Systems 5238 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 544 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Softline - Софтлайн 3339 1
Oracle Corporation 6905 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 1
Telegram Group 2667 1
Schneider Electric 594 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Ланит - Норбит - Norbit 411 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 437 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 307 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
3data - 3дата 96 1
ESG - Enterprise Strategy Group 254 1
Salesforce - Informatica 135 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 127 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 291 1
Nethouse 14 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 145 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 32 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 190 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 99 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 1
Semtech 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1535 3
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 2
Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис 6 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1387 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1693 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Деловые Линии ГК 82 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 17 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 534 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32100 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18840 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6229 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8998 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7469 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28968 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12091 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3568 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1325 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4599 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13048 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5307 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8515 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5846 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  742 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2057 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5700 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2468 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5199 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8218 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2392 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10538 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4700 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 134 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1063 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 550 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 289 1
МегаФон - Аналитика маркетплейсов 3 2
МегаФон Экология 9 2
3data - RCloud by 3data 17 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 25 1
Ventra - ITKey - KeyStack 16 1
Quillis - Lerimi 5 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 7 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7407 1
Microsoft Office 4003 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2385 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 164 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1337 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 66 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 39 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 4 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 12 1
Суханос Олеся 7 3
Демин Владислав 4 1
Соколов Валентин 13 1
Вирясов Владислав 33 1
Поликарпов Евгений 1 1
Тимофеев Степан 2 1
Никифоров Вадим 1 1
Полевой Сергей 5 1
Супрун Виталий 1 1
Талдыкина Наталья 49 1
Дзвинко Роман 18 1
Кузнецов Андрей 99 1
Петросян Вадим 19 1
Матюшин Михаил 16 1
Гундорина Анастасия 2 1
Деменко Виктор 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 13
Россия - СФО - Омская область 751 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 52 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Европа 24688 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
Азия - Азиатский регион 5767 1
Армения - Республика 2387 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Польша - Республика 2005 1
Америка Южная 870 1
Германия - Федеративная Республика 12969 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 442 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Турция - Турецкая республика 2507 1
Узбекистан - Республика 1897 1
Грузия 1293 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
Таиланд - Королевство 876 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 974 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 187 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 313 1
Абхазия - Республика 185 1
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 119 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4341 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1562 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2509 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3406 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 306 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7005 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3679 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1891 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3807 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3244 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5428 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 880 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2330 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5921 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2803 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 548 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2272 1
Цифровой регион - Федеральный проект 107 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1809 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 1
Английский язык 6896 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 456 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2593 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 256 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
GoCloud Tech 5 1
Международный женский день - 8 марта 374 1
День Защитника отечества - 23 февраля 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420172, в очереди разбора - 726071.
Создано именных указателей - 190745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

