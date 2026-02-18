Получите все материалы CNews по ключевому слову
МегаФон ПроБизнес
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
МегаФон ПроБизнес и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
|Суханос Олеся 7 3
|Демин Владислав 4 1
|Соколов Валентин 13 1
|Вирясов Владислав 33 1
|Поликарпов Евгений 1 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Никифоров Вадим 1 1
|Полевой Сергей 5 1
|Супрун Виталий 1 1
|Талдыкина Наталья 49 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Кузнецов Андрей 99 1
|Петросян Вадим 19 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Гундорина Анастасия 2 1
|Деменко Виктор 6 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 256 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420172, в очереди разбора - 726071.
Создано именных указателей - 190745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.