Получите все материалы CNews по ключевому слову
МегаФон Аналитика маркетплейсов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10142 3
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.