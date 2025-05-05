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«МегаФон»: накануне майских праздников вырос интерес россиян к спорту, походному туризму и дачам

Россияне весной 2025 г. стали гораздо активнее и ближе к природе: товары для занятий спортом, походов и обустройства дачи в апреле 2025 г. покупают на маркетплейсах чаще, чем годом ранее. Рост спроса фиксируется и в сравнении с мартом 2025 г. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди спортивных направлений россияне особенно полюбили бег, ходьбу и велоспорт: спортивную обувь в апреле 2025 г. покупали на 63% чаще, чем в том же периоде 2024 г., а велосипеды и прочие товары для велоспорта — на 29%. При этом примечательно, что продажи спортивной обуви в марте 2025 г. были на 17% выше, чем в апреле 2025 г.

Туризм и отдых на природе тоже стали чаще привлекать жителей нашей страны: к примеру, на четверть выросли продажи год к году спальных мешков. Спрос на походные палатки в сравнении с 2024 г. не изменился, однако в сравнении с мартом 2025 г. в апреле 2025 г. заметен существенный подъем: интерес к палаткам, шатрам и тентам увеличился сразу на 86%.

А среди традиционно дачных товаров в почете у россиян оказались как атрибуты шашлыков на природе, так и все для сада и огорода: грили, мангалы и барбекю в 2025 г. покупают на 14% чаще, теплицы — на 28%, средства полива и водоснабжения — на 36%, а садовую технику — на целых 58%.

Интерес к товарам нарастает даже при том, что средняя стоимость некоторых из них выросла с начала года: к примеру, товары из категории «Велоспорт» стали дороже на 23%, а «Полив и водоснабжение» — на 38%. Мангалы, спортивная обувь и садовая техника сохранили тот же уровень цен, что и в 2025 г., а некоторые походные товары подешевели: палатки стали дешевле на 16%.

«Аналитика маркетплейсов» — один из продуктов для бизнеса в линейке «МегаФон ПроБизнес», позволяющий продавцам отслеживать взаимосвязь между ростом и падением продаж на маркетплейсах благодаря автоматизации множества расчетов и исследований. Платформа также показывает статистику по запросам товаров и остаткам, корреляцию выручки с товарными запасами, скидками и другими параметрами. Кроме того, решение позволяет увидеть число показов карточки товаров, среднедневную частотность запросов. Новым пользователям платформа будет полезна тем, что помогает найти наиболее прибыльную нишу, анализировать товарные категории, продажи товаров конкретных брендов и поставщиков, а также понимать, как улучшить карточку товара на маркетплейсе. В сервисе также можно проанализировать рынок и тренды более чем по 30 параметрам, выделить лидеров и после перейти к конкретной категории, бренду, поставщику и товару, скачать отзывы нужной звездности и добавить карточку товара в мониторинг.

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