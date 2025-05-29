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Гундорина Анастасия


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов 1
06.07.2021 Робот на связи: как выбрать автоматизированного помощника для бизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гундорина Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 650 1
МегаФон 9287 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14943 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 826 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1055 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10430 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2102 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5708 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4984 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16209 1
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3005 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4107 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1126 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3111 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4628 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 225 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8362 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5505 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6426 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 723 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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