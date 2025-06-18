Получите все материалы CNews по ключевому слову
Offprice Оффпрайс Kupanda скидочный сервис
УПОМИНАНИЯ
Offprice и организации, системы, технологии, персоны:
|LanCloud - ЛанКлауд 55 1
|X Corp - Twitter 2884 1
|1С 8522 1
|Intel Corporation 12327 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1044 1
|Выгода.ру - Vigoda.ru 14 1
|Costco Wholesale Corporation 28 1
|РЖД - Российские железные дороги 1944 1
|Аитов Тимур 197 4
|Ампелонский Вадим 31 1
|Мобильные системы 117 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.