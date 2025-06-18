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Offprice Оффпрайс Kupanda скидочный сервис

Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом 1
03.09.2021 Сеть магазинов Offprice перенесла ERP-систему в облако Lancloud 1
21.10.2015 Число россиян, посещающих сайты скидок, увеличилось в 2,5 раза 2
24.09.2015 В 2016 г. россияне купят 9 млн скидочных купонов на 4,5 млрд руб. 2
19.08.2015 Россия: рынок интернет-торговли в 2015 г. «просядет» на 20-30% 2
22.06.2015 Скидочный сервис потребовал заблокировать сайт, призывающий россиян не ездить в Крым 2

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Offprice и организации, системы, технологии, персоны:

LanCloud - ЛанКлауд 55 1
X Corp - Twitter 2884 1
8522 1
Intel Corporation 12327 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1044 1
Выгода.ру - Vigoda.ru 14 1
Costco Wholesale Corporation 28 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20983 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12443 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1226 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 628 1
Biglion - Биглион 59 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2337 1
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