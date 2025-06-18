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Robusta Робуста Технологии


«Робуста Технологии» занимается внедрением корпоративных платформ управления данными. В портфель компании входят услуги, закрывающие спектр задач: от сбора и хранения данных до визуализации и построения рекомендательных систем на основе машинного обучения.

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом 1
25.09.2024 «Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru 1
14.02.2024 «ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» совместно займутся проектами в области бизнес-аналитики 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Robusta и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 285 1
ХайТэк Интеграция 21 1
ХайТэк - Hi-Tech 207 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1044 1
Ренессанс Страхование 165 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4922 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21942 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11795 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9702 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6561 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 560 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1625 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15208 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20983 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5625 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2273 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2243 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5381 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 127 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Иванов Сергей 391 1
Вайсблюм Игорь 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 416 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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