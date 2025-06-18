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Robusta Робуста Технологии
«Робуста Технологии» занимается внедрением корпоративных платформ управления данными. В портфель компании входят услуги, закрывающие спектр задач: от сбора и хранения данных до визуализации и построения рекомендательных систем на основе машинного обучения.
УПОМИНАНИЯ
Robusta и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 285 1
|ХайТэк Интеграция 21 1
|ХайТэк - Hi-Tech 207 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 127 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
|Иванов Сергей 391 1
|Вайсблюм Игорь 17 1
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