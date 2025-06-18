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«Робуста Технологии» занимается внедрением корпоративных платформ управления данными. В портфель компании входят услуги, закрывающие спектр задач: от сбора и хранения данных до визуализации и построения рекомендательных систем на основе машинного обучения.