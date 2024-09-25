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«Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru

«Группа Ренессанс Страхование», одна из ведущих страховых компаний России, с помощью компании «Робуста Технологии» приступила к построению новой архитектуры для работы с корпоративными данными. Сердцем хранилища данных стала СУБД Arenadata DB, предоставляемая как сервис в облаке провайдера Cloud.ru.

На старте проекта была проведена совместная работа по корректировке предшествующей архитектуры. Итогом стало решение перевести процедуры расчета и загрузки данных с существующих стандартов MS SQL на диалект MPP-СУБД Arenadata DB в облачной платформе Cloud.ru.

«Проекты по работе с данными имеют максимальный приоритет для каждой компании, которая нацелена на долгосрочный рост. Наш активно растущий бизнес диктует новые амбициозные требования по скорости реагирования на запросы клиентов и быстроте обработки данных. Уверен, партнерство с «Робуста Технологии» будет максимально эффективным для решения наших задач», — комментирует Сергей Иванов, CDO «Группы Ренессанс Страхование».

«Проводимая миграция данных в рамках импортозамещения позволит наглядно показать всему рынку преимущества отечественных решений и технологий. Аналитика данных в облаке — не просто модный тренд, она позволяет потенциально оптимизировать расходы, улучшить масштабируемость и повысить скорость обработки данных. Работая над проектом, мы не просто осуществляем миграцию, но и вырабатываем рекомендации по дальнейшему улучшению архитектуры данных аналитического хранилища», — подчеркивает Юрий Терехин, исполнительный директор «Робуста Технологии».

«Мы поддержали подход «Робуста Технологии» по смене поставщика облачных услуг на нашего партнера cloud.ru, на платформе которого можем предоставить «Группе Ренессанс Страхование» возможности плодотворно и эффективно использовать решения Arenadata», — считает Максим Марков, директор по продажам Arenadata в финансовом секторе.

«Работа с большими данными требует высокопроизводительной инфраструктуры с возможностью ее гибкого масштабирования. Поэтому одной из ключевых предпосылок проекта стало стремление улучшить производительность существующего облачного хранилища. Совместно с «Робуста Технологии» мы провели тестирование различных вариантов размещения хранилища данных на платформах Cloud.ru и предложили оптимальное импортонезависимое решение. С помощью облака Cloud.ru «Ренессанс Страхование» сможет не просто закрыть текущие потребности в инфраструктуре, но и заложить потенциал для развития data-driven архитектуры в будущем», — комментирует Александр Ищенко, директор по развитию крупнейших клиентов провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru.

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