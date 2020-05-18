Разделы

МегаФон NB-M2M-IoT-сеть платформа интернета вещей


УПОМИНАНИЯ


Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России 1
18.05.2020 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла» 1
02.11.2015 «МегаФон» защитит автовладельцев по всей России 1
17.07.2015 «МегаФон» предложил корпоративным клиентам бесплатно воспользоваться М2М-сервисами 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МегаФон NB-M2M-IoT-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9587 4
МегаФон Центральный филиал 91 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 32 1
Телематические системы 55 1
Semtech 18 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 496 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 921 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5032 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3853 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8467 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10031 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2298 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2304 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7995 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1015 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1576 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3880 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2348 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10442 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1431 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1375 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 402 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 212 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 99 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 172 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4564 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
МегаФон ПроБизнес 13 1
Никифоров Вадим 1 1
Поликарпов Евгений 1 1
Страхов Николай 1 1
Зайцев Владимир 55 1
Сысоева Светлана 6 1
Третьяков Олег 3 1
Головнин Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 148 1
Россия - Суханово 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Европа 24508 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Английский язык 6820 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 223 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 92 1
