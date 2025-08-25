Разделы

Головнин Илья


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 Цифровой двойник Прикамья: «Ростелеком» представил единую платформу для управления регионом 1
10.07.2024 «Ростелеком» и Южноуральский городской округ намерены улучшить систему теплоснабжения 1
03.08.2021 «Мегафон» и «Лукойл-Пермь» создали опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и позиционированием 1
18.05.2020 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Головнин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9530 2
Ростелеком 10082 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 2
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54757 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16169 2
Онлайн-мониторинг 82 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2314 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21735 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9086 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1233 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8881 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6014 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1365 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3627 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3829 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2287 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14227 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 4 1
Михайлова Наталья 4 1
Третьяков Олег 3 1
Мазеин Игорь 2 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1588 2
Россия - Суханово 3 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3107 1
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 25 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1556 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2542 2
Энергетика - Energy - Energetically 5368 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3695 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9322 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19739 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53657 1
