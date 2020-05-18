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«Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла»

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В Пермском крае «Мегафон» построил отдельную сеть для общения умных устройств. В Частинском районе с помощью технологии интернета вещей на территории цеха добычи нефти и газа №7 компании «Лукойл-Пермь» впервые организовано удаленное управление и контроль объектов нефтедобычи по сети NB-IoT. Теперь по защищенной сети оператора сотни датчиков автоматически измеряют и отправляют параметры работы скважин на сервера корпоративной сети компании «Лукойл-Пермь».

В состав ЦДНГ №7 компании «Лукойл-Пермь» входят восемь разрабатываемых месторождений, 516 скважин и девять дожимных насосных станций. В 2019 г. здесь добыто 0,9 млн тонн нефти. Площадь территории цеха – более 440 кв километров. Чтобы организовать мгновенную передачу данных с любой скважины, «Мегафон» модернизировал работу существующего телеком-оборудования на трех базовых станциях и в кратчайшие сроки – за 30 дней – построил дополнительно восемь базовых станций в стандарте 4G/NB-IoT.

Благодаря такому техническому решению на производстве компании «Лукойл-Пермь» удалось внедрить систему дистанционного мониторинга и управления эксплуатацией скважин. Так, удаленно контролируется их работа: сила тока, напряжение, мощность, состояние насосов и наземного оборудования, частота вращения вала двигателя, давления на устье скважины и многие другие показатели.

По NB-IoT-сети «Мегафона» также организован автоматический сбор данных с замерных установок, водораспределительных пунктов, площадных объектов. В частности, контролируются: давление в емкостном оборудовании, дебиты по скважинам, расходы воды и другие показатели.

Закрытая сеть сбора данных в стандарте NB-IoT соответствует требованиям информационной безопасности, предьявляемых к объектам автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП).

«В онлайн-режиме мы контролируем технологические процессы, параметры, важные при добыче нефти. Созданная система сбора данных помогает минимизировать простой скважин, и своевременно реагировать на изменение в процессах и режимах работы оборудования», – сказал представитель президента компании «Лукойл» в Пермском крае Олег Третьяков.

Особенность сети NB-IoT – увеличенная емкость. Каждая такая базовая станция способна обслуживать 2 млн датчиков. Сама технология NB-IoT позволяет бизнесу существенно снизить затраты при внедрении умных приборов в производство, отмечают в «Мегафоне».

«Устройства в этом стандарте почти автономны и могут работать до 10 лет без подзарядки. Сеть NB-IoT реализована на низкой частоте, что гарантирует большой охват, широкое покрытие и проникновение сигнала. Даже датчики в подвальных цехах или на площадях со сложный рельефом местности будут успешно работать и отправлять данные. Важно, что благодаря этому проекту надежную связь и 4G-интернет удалось обеспечить не только на самих месторождениях, но и для жителей соседних населенных пунктов: в деревнях Малая и Средняя Головниха, Опалиха, Рябчата, Суханово, Махони и Бугры», – сказал директор «Мегафона» в Пермском крае Илья Головнин.

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