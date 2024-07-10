«Ростелеком» и Южноуральский городской округ намерены улучшить систему теплоснабжения

«Ростелеком» и Южноуральский городской округ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области информационных технологий и энергетики. Подписи под документом поставили директор по цифровым регионам Уральского федерального округа «Ростелекома» Илья Головнин и первый заместитель главы Южноуральского городского округа Наталья Михайлова. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Стороны намерены совместно работать над модернизацией единой системы теплоснабжения города Южноуральска с помощью инновационных сервисов.

Илья Головнин, директор по цифровым регионам Уральского федерального округа компании «Ростелеком»: «“Ростелеком” как системный интегратор готов представить комплексное цифровое решение, позволяющее автоматизировать процессы выработки тепла, пара и горячего водоснабжения для жилых помещений и производственных процессов. Для этого применяется интеллектуальный анализ данных с возможностью подключения технологий искусственного интеллекта. У нас есть опыт обновления и строительства новых блочно-модульных котельных, а также расширения и оптимизации функционала коммунальных объектов новыми цифровыми решениями и программными продуктами. Наша основная цель — оптимизация затрат заказчиков на обслуживание за счет эффективного управления и оперативного реагирования на нештатные события».

Экономия топлива на одном предприятии, применяющем модернизированные или новые котельные от «Ростелекома», по подсчетам экспертов компании, составит до 10 % в год, а количество вредных выбросов в атмосферу снизится на 30–40 %.

Наталья Михайлова, первый заместитель главы Южноуральского городского округа: «Укрепление технологического суверенитета и переход на отечественные программно-аппаратные решения, в том числе, в сфере ЖКХ — одни из приоритетных задач, обозначенных Президентом России. Цифровизация теплоснабжения поможет повысить надежность предоставления услуг населению. Современные смарт-технологии для котельных — наглядный пример практического внедрения промышленного интернета вещей. Думаю, что сотрудничество с “Ростелекомом” — бесспорным отраслевым лидером — поможет нам значительно продвинуться в этом направлении».