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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сысоева Светлана

СОБЫТИЯ


01.09.2026 МТС зафиксировала рост применения ИИ-функций на платформе для онлайн-коммуникаций в 2,6 раза 1
18.12.2020 «Мегафон» предоставил пенсионерам постоянную скидку на связь 1
04.08.2020 «Мегафон» предложил старшеклассникам и студентам скидку на связь 1
27.04.2017 «Мегафон» стал мобильным оператором «Акадо Телеком» 1
02.11.2015 «МегаФон» защитит автовладельцев по всей России 1
10.04.2015 «МегаФон» подписал госконтракт с ИТ-управлением российской таможни 1
18.03.2015 В московском «МегаФоне» новый руководитель корпоративного направления 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Сысоева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10828 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 643 1
СтарЛайн НПО - StarLine 28 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 1
Телематические системы 60 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
Мосавтодор ГБУ 11 1
Мосгортранс ГУП 141 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6361 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3607 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5410 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4424 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2642 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 362 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9593 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1645 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 296 1
Мобильная связь - Короткий номер 400 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 1
Социальная карта - Social card 252 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2771 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7195 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 431 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 292 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 1
Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 269 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9341 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5313 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13533 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 389 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 4 1
МегаФон Наши люди 50 1
Краснов Александр 91 1
Страхов Николай 1 1
Амарян Михаил 8 1
Лиходедов Константин 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8611 4
Россия - РФ - Российская федерация 167112 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1876 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 246 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10434 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 597 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16171 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5650 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 495 1
Паспорт - Паспортные данные 2868 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6100 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
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