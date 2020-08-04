«Мегафон» предложил старшеклассникам и студентам скидку на связь

«Мегафон» предложил учащимся школ, колледжей и студентам специальные условия на тарифы новой линейки «#Безпереплат». Скидка будет действовать в течение всего периода обучения, а условия тарифа позволят оставаться на связи даже при нулевом балансе.

Школьники старше 14 лет и студенты могут пользоваться услугами связи «Мегафона» с постоянной скидкой 20% от тарифа. Абонент может выбрать любой тариф линейки в зависимости от необходимого наполнения – количества включенных звонков, гигабайт интернета и других услуг.

Кроме высокой скорости интернета и качества связи, тарифная линейка «#Безпереплат» включает сразу несколько преимуществ. Оплаченные, но неиспользованные гигабайты можно переносить в копилку и использовать в любой момент, когда закончился интернет. Условия тарифов позволяют также бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.

Абоненты могут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами – независимо от выбранного тарифа, они не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца.

Чтобы защитить несовершеннолетних абонентов от ухода в минус, предусмотрены ограничения возможностей роуминга. Кроме того, абонент младше 18 лет не может оплачивать со счета своего мобильного телефона услуги сторонних компаний. Также во все тарифы «#Безпереплат» бесплатно включена защита от нежелательных платных подписок.

«Для современных старшеклассников и студентов смартфон с быстрым мобильным интернетом стал не только средством общения с друзьями, но и важным инструментом в обучении. В этом году многие посещали в дистанционном формате школьные уроки, онлайн-лекции и курсы. Специальные условия для учащихся позволят пользоваться всеми возможностями новой линейки тарифов и при этом избежать лишних расходов», – отметила коммерческий директор столичного филиала «Мегафона» Светлана Сысоева.

Предложение для старшеклассников и студентов от «Мегафона» – не временная акция, она будет действовать на протяжении всего периода учебы. Воспользоваться им могут жители Москвы и Московской области – действующие и новые абоненты старше 14 лет. Перейти на этот тариф «Мегафона» от другого оператора можно с сохранением номера.

Чтобы подключиться к тарифу, достаточно предъявить паспорт и карту москвича или социальную карту жителя Московской области в салоне «Мегафона». По одной карте можно подключить только один абонентский номер.