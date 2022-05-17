«Мегафон» поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50%

«Мегафон» в поддержку бизнеса запустил новый сервис для предпринимателей – «Мегафон ПроБизнес». Ключевые игроки рынка, партнеры «Мегафона», предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами. Теперь клиенты «Мегафона» могут экономить до 50%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» провел исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включил в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.

Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и др. Эксклюзивным партнером нового сервиса стала платформа Metacommerce – мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов.

«Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам выгодные условия и лучшие решения на рынке. “Мегафон ПроБизнес” поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров “Мегафона”, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3000 руб/ на каждом сервисе в месяц», – сказала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона».

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Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно выбрать нужную услугу на сайте «Мегафон ПроБизнес» и оплатить со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 руб. в мес. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.

«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.