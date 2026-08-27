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Индексная книга (каталог) CNews*
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МегаФон ПроБизнес МегаФон MSSP

СОБЫТИЯ

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27.08.2026 Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов 1
20.07.2026 Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат 1
07.07.2026 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» 1
17.06.2026 Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза» 1
15.06.2026 Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации 1
19.05.2026 Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью 1
22.04.2026 Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов 1
30.03.2026 Демид Балашов, «МегаФон ПроБизнес»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений 2
18.02.2026 Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г. 1
Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России 2
Импортозамещение 2024 1
31.07.2025 С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу 1
18.06.2025 Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом 1
29.05.2025 Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов 1
05.05.2025 «МегаФон»: накануне майских праздников вырос интерес россиян к спорту, походному туризму и дачам 1
13.03.2025 «МегаФон»: тренд на беспроводные технологии – что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта 1
04.02.2025 Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным 1
18.04.2024 Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях 2
08.04.2024 Олеся Суханос -

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

 2
24.11.2023 9 ноября на онлайн-встрече МегаФона ПроБизнес обсудили актуальную ситуацию на рынке, тренды и драйверы, риски и преимущества внедрения решений кибербезопасности с топ-экспертами в ИБ 1
07.11.2023 9 ноября состоится онлайн-встреча МегаФона ПроБизнес «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис» 1
17.05.2022 «Мегафон» поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50% 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

МегаФон ПроБизнес и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10999 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1856 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1458 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 522 2
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 13 1
Авантелеком 37 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 46 1
Robusta - Робуста Технологии 3 1
Quillis - Квиллис 6 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 261 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 20 1
ElevenLabs 15 1
Samsung Electronics 11158 1
Ростелеком 11067 1
Broadcom - VMware 2628 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3395 1
SAP SE 5631 1
Cisco Systems 5383 1
Microsoft Corporation 25888 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16207 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 678 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 338 1
IBM - International Business Machines Corp 9720 1
Softline - Софтлайн 3818 1
9738 1
Oracle Corporation 7112 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3217 1
Telegram Group 3022 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 1
Schneider Electric 615 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
TerraLink - ТерраЛинк 293 1
Ланит - Норбит - Norbit 434 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5095 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1594 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 617 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 4
Почта России ПАО 2401 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 2
Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис 6 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 95 1
Капибара - Плати по миру 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1561 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1094 1
Альфа-Банк 1995 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 125 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 1
Русагро Группа Компаний 395 1
Северсталь ПАО - Severstal 643 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
ПСБ - Промсвязьбанк 978 1
Газпром нефть 750 1
Совкомбанк ПАО 322 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1795 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1996 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 566 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 641 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 338 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 99 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 85 1
Деловые Линии ГК 96 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 19 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 92 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5793 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4062 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 597 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3473 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 189 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 148 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
OWASP - Open Web Application Security Project 156 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36904 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24139 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24858 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27090 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18431 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6891 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9416 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29952 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12511 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3893 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7512 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8428 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6472 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12405 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5414 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6535 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13182 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7990 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1419 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9660 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2762 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8799 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23265 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26641 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1530 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10081 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10889 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13347 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27218 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2508 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3900 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7358 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 853 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14146 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5312 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 160 2
FreePik 1896 2
МегаФон - Аналитика маркетплейсов 9 2
МегаФон - МегаНейросети 3 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1848 2
МегаФон Экология 10 2
OpenAI - ChatGPT 782 1
3data - RCloud by 3data 22 1
МТС Exolve 162 1
МегаФон Хаб 6 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 158 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 26 1
Midjourney - нейросеть 124 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 141 1
Ventra - ITKey - KeyStack 25 1
Quillis - Lerimi 5 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 162 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Диво ESM-система - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 60 1
Стик Про - Штаб - Shtab - Сервис управления проектами 5 1
Basis - Базис.Connect 7 1
Security Vision OP - Security Vision Open Platform 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Оркестрация 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7725 1
Google Android 15388 1
Apple iOS 8663 1
Linux OS 11684 1
Microsoft Office 4244 1
Microsoft Windows 17040 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6423 1
Oracle Java - язык программирования 3506 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 952 1
JavaScript - JS - язык программирования 1455 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 355 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 812 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2575 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2999 1
Суханос Олеся 11 3
Попов Станислав 3 1
Цыганков Роман 67 1
Демин Владислав 4 1
Озеров Владимир 25 1
Чудинов Дмитрий 107 1
Соколов Валентин 16 1
Вирясов Владислав 36 1
Золотов Владимир 34 1
Валин Максим 20 1
Поликарпов Евгений 1 1
Тимофеев Степан 2 1
Никифоров Вадим 1 1
Соловьева Светлана 20 1
Полевой Сергей 6 1
Дадаян Левон 2 1
Колотев Дмитрий 33 1
Колотов Евгений 2 1
Гончар Марьян 32 1
Балашов Демид 4 1
Шлычков Александр 5 1
Супрун Виталий 1 1
Казарин Иван 34 1
Носков Кирилл 18 1
Стихарев Александр 4 1
Гайсин Вадим 36 1
Гиричев Александр 1 1
Бреган Андрей 29 1
Пономарев Владислав 1 1
Головачев Антон 1 1
Варнаков Юрий 18 1
Доманов Алексей 16 1
Штефан Константин 16 1
Лапченко Владислав 16 1
Козеруков Дмитрий 17 1
Сухняк Дмитрий 16 1
Замятина Надежда 16 1
Хабибуллина Алина 16 1
Новикова Марина 16 1
Кашин Георгий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 2
Россия - СФО - Омская область 804 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 58 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19423 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4245 1
Европа 25038 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Армения - Республика 2478 1
Беларусь - Белоруссия 6374 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 1
Польша - Республика 2044 1
Америка Южная 885 1
Германия - Федеративная Республика 13314 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 466 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 1
Бразилия - Федеративная Республика 2536 1
Турция - Турецкая республика 2655 1
Узбекистан - Республика 2061 1
Грузия 1342 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 711 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1127 1
Таиланд - Королевство 943 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1084 1
Россия - ДФО - Амурская область 983 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 202 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 1
Абхазия - Республика 206 1
Закавказье - Transcaucasia 128 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 170 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 126 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27743 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12461 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9286 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12059 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6702 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7118 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4626 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7978 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4002 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22110 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6111 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1143 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34405 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3825 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4682 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1699 2
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