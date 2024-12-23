«Бустрейд» — это готовое решение для запуска личного кабинета оптового клиента на базе «1С-Битрикс: Управление Сайтом». Среди его инструментов: регистрация и авторизация пользователей, каталог с наглядной витриной, корзина и чекаут, а также готовые модули для интеграции сторонних систем. Запуск платформы доступен за 2-3 месяца.