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Корус Консалтинг Бустрейд Korus B2B-портал


«Бустрейд» — это готовое решение для запуска личного кабинета оптового клиента на базе «1С-Битрикс: Управление Сайтом». Среди его инструментов: регистрация и авторизация пользователей, каталог с наглядной витриной, корзина и чекаут, а также готовые модули для интеграции сторонних систем. Запуск платформы доступен за 2-3 месяца.


23.12.2024 Спрос на собственные e-commerce продукты «Корус Консалтинг» на базе платформы «Бустрейд» вырос в два раза 1
15.05.2024 «КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1217 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
8213 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Газпром нефть 618 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Востокцемент 12 1
СПК - Сталепромышленная компания 12 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 10 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
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Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
Greensight - Ensi e-commerce платформа 7 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 131 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Бар-Бирюкова Мария 94 2
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Английский язык 6634 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Tagline - Тэглайн 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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