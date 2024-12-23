Корус Консалтинг Бустрейд Korus B2B-портал
«Бустрейд» — это готовое решение для запуска личного кабинета оптового клиента на базе «1С-Битрикс: Управление Сайтом». Среди его инструментов: регистрация и авторизация пользователей, каталог с наглядной витриной, корзина и чекаут, а также готовые модули для интеграции сторонних систем. Запуск платформы доступен за 2-3 месяца.
|23.12.2024
|Спрос на собственные e-commerce продукты «Корус Консалтинг» на базе платформы «Бустрейд» вырос в два раза 1
|15.05.2024
|«КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов 2
Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1217 2
|Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
|1С 8213 1
|1С-Битрикс - Bitrix 579 1
|Газпром нефть 618 1
|Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
|Востокцемент 12 1
|СПК - Сталепромышленная компания 12 1
|UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 10 1
|Greensight - Ensi e-commerce платформа 7 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 131 1
|1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
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