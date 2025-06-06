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«Корус Консалтинг» добавил новые модули в платформу «Бустрейд»

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление комплексной e-commerce платформы «Бустрейд» для автоматизации продаж, закупок и сервиса. Новый релиз расширяет возможности самостоятельной работы пользователей и включает четыре новых модуля — базу знаний, flash-уведомления, а также разделы «Новости» и «Часто задаваемые вопросы». Эти обновления позволят снизить нагрузку на команды продаж и поддержки ритейлеров и оптовых компаний. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Платформа «Бустрейд», разработанная командой «Корус Консалтинг», включает в себя B2B-портал, портал поставщика, LMS-систему, чат-боты и другие сервисы для автоматизации продаж, закупок и сервиса. В мае 2025 г. команда обновила набор подключаемых модулей платформы: новые инструменты позволят быстрее доносить информацию до клиентов и дистрибьюторов, автоматизировать ответы на типовые запросы и централизовать работу с документацией. Это в свою очередь помогает снизить нагрузку на менеджеров и повышает эффективность работы как внутри команды, так и с внешними партнерами. Все модули доступны во всех компонентах платформы: от b2b-портала до LMS-системы.

Раздел с «Часто задаваемыми вопросами» помогает новым пользователям и снижает объем повторяющихся обращений. С помощью раздела «Новости» компании могут делиться информацией о новинках, акциях и изменениях в ассортименте; раздел заменяет ручные рассылки и звонки клиентам. База знаний — централизованное хранилище для инструкций, презентаций, обучающих материалов и другой документации по продукции, которая позволит ускорить онбординг партнеров. Наконец, flash-уведомления — визуальные баннеры, которые отображаются при входе в систему и помогают донести важную информацию до пользователя: например, о выходе нового прайс-листа или начале предзаказов. Это маркетинговый инструмент, который позволяет стимулировать продажи конкретных позиций.

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Ранее большинство этих задач, от рассылок до онбординга, решались вручную через письма, звонки, пересылку PDF-файлов и личные онлайн-хранилища сотрудников. Это создавало путаницу и ошибки, поскольку информация обновлялась несвоевременно и децентрализованно. Менеджеры тратили до нескольких часов еженедельно на поддержку актуальности документации. Теперь информация доступна менеджерам и партнерам в рамках единого окна и обновляется в три раза быстрее.

«Все обновления направлены на разгрузку сервисных и коммерческих команд средних и крупных компаний, например производителей и оптовиков. Новые модули усиливают самостоятельную работу пользователей платформы и делают коммуникацию с контрагентами более эффективной. Наш опыт с клиентами показывает: благодаря автоматизации доступ к информации для b2b-клиентов ускоряется в десятки раз — с двух часов до двух минут. Новые инструменты развивают и усиливают этот эффект», — сказала Кристина Барзаковская, директор по продукту департамента e-commerce ГК «Корус Консалтинг».

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